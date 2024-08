Bản tin Hình sự: Dùng súng kíp bắn vợ khi đang ăn cơm rồi bỏ trốn vào rừng

TPO - TIN NÓNG ngày 18/8: Con trai sát hại mẹ, tạo hiện trường giả ở Nam Định; Cô gái trẻ bị sát hại tại phòng trọ ở Bình Dương; Cựu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị kiến nghị xử lý vụ Công ty AIC thông thầu...

Người cháu phát hiện bà nội là bà N.T.T. (SN 1965, trú tại Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định) tử vong khi đang nằm trên giường. Vùng đầu nạn nhân bị chấn thương. Gia đình và hàng xóm đã trình báo lên cơ quan công an. Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định, đối tượng ra tay sát hại người phụ nữ trên là Vũ Ngọc Mạnh (SN 1990, con trai bà T.). Theo chính quyền địa phương, sau khi gây án, Mạnh đã đưa mẹ lên giường, đắp chăn tạo hiện trường giả. Tại cơ quan công an, Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình.

Tại bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện miền núi Quan Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành; Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa bắt quả tang Giàng A Lâu (22 tuổi, trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa), đang vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1kg ketamine, 6 bánh heroin.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Phú Chánh. Tối 17/8, một thanh niên (chưa xác định được tên, SN 1994, quê Bạc Liêu) đến khu nhà trọ ở phường Phú Chánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để gặp người yêu là chị Đ.H.L. (SN 2001, quê Long An). Tại đây, cả hai nói chuyện và sau đó xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên này đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi phạm đã dùng dao để tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 10 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết luận cáo buộc, nhóm Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm Công ty Sông Hồng đã hối lộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu trang thiết bị y tế sai quy định, gây thiệt hại 48 tỷ đồng ngân sách.

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Thanh Tuấn (SN 1984) và Dương Hoàng Giang (SN 1969, cùng trú huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Năm 2023, Tuấn trực tiếp đứng ra tổ chức, móc nối, cấu kết với Giang cùng 2 người khác sửa chữa tàu cá CM-92365TS, mua lương thực, thực phẩm, vé máy bay và tìm 9 ngư phủ để trốn bằng đường biển, 6 ngư phủ xuất cảnh bằng đường hàng không qua Malaysia đánh bắt hải sản trên tàu cá KNF6649 của Tuấn. Tuấn và ngư phủ thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ, 6 tháng được về một lần và cho ứng trước từ 30 - 40 triệu đồng/ngư phủ.

Tối 15/8, Bàn Văn Thú (SN 1968), trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) có mâu thuẫn với vợ là Bàn Thị C (SN 1975). Trong lúc ăn cơm tối, Thú đã dùng súng tự chế (dạng súng kíp) bắn vào vùng mặt vợ mình. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích nặng đang điều trị tại bệnh viện. Gây án xong, Bàn Văn Thú đã bỏ trốn vào rừng sâu. Sau hơn 1 ngày truy lùng, các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng, thu giữ khẩu súng gây án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia vây bắt.

Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng Hoàng Văn Bốn (SN 1992, ở thị trấn Bút Sơn), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1994, ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa) và Trần Đình Linh (SN 2006, ở xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật…Sau khi cầm cố xe máy với giá 5 triệu đồng, do chưa trả đủ tiền nên khi Bốn cho người đến lấy xe đã cắm ra thì anh L.H.N. là nhân viên của hiệu cầm đồ không trả xe. Nhóm Bốn bắt anh N. lên xe máy, đưa anh N. ra chỗ vắng người để đánh. Chỉ đến khi anh N. chỉ chỗ cho bọn chúng đến lấy chiếc xe máy về, bọn chúng mới thả anh N. về phòng trọ.