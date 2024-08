Bản tin Hình sự: Xác minh hai 'quái xế' nằm trên xe máy so kè tốc độ

TPO - TIN NÓNG ngày 17/8: Tạm giam người đàn ông đập vỡ kính ô tô và nói 'mày biết tao là ai không?'; Bắt giữ 6 đối tượng cùng 84.000 viên ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin; Lĩnh án 13 năm tù vì giở trò đồi bại với 3 bé gái...

Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Làm nhục người khác” đối với người đàn ông này. Ông Phong là người đập vỡ kính ô tô và nói “mày biết tao là ai không” gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Công an TP. Đồng Hới đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Cường (SN 1976, trú thôn Tân Phú, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới) về hành vi trốn thuế. Năm 2022 và 2023, Nguyễn Hải Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, doanh thu hơn 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, Cường không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan để xác định số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Công an thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại tỉnh Đắk Nông) là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập Công ty TNHH dịch vụ y tế Tích Hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như: Cefuroxim 500mg; Cefixim 200mg; Augxicine 1g; Panadol Extra; Panactol…

Công an tỉnh Điện Biên triệt phá thành công hai chuyên án ma túy lớn, bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng và thu giữ 19 bánh heroin cùng 84.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, bắt giữ đối tượng Vừ A Tồng (SN 1993, trú tại huyện Điện Biên Đông) thu giữ 7 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ 5 đối tượng Sùng A Chống (SN 2000), Sùng A Dế (SN 1989), Sùng A Chua (SN 1993), Sùng A Sàng (SN 2003) và Vàng A Nu (SN 2007, cùng cư trú tại huyện Điện Biên), thu 10 bánh heroin và 60.000 viên ma túy tổng hợp...

Trên mạng xã hội xôn xao clip 2 thanh niên "tổ lái" điều khiển xe máy tốc độ cao trong tư thế nằm dài trên yên xe. Theo người quay clip, một nhóm thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Gò Vấp (TP HCM), hướng công viên Gia Định đi cầu Bình Lợi. Bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy tăng tốc, nằm dài trên trên yên xe, so kè cùng nhau rồi mất hút. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, xử lý.

Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (SN 1978, ngụ Tân Phú) để điều tra xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng’. Đức là đối tượng sử dụng xe ô tô đẩy chị P.T.T.V. (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức) văng lên nắp capo và chạy đi một đoạn gây nguy hiểm cho chị V. do mâu thuẫn. Được biết, Đức đang là giám đốc của một công ty trên địa bàn quận Tân Phú. Thời điểm gây ra vụ việc trên Đức điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng bia rượu.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh.T.H. (SN 2006, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2024, H. đã thực hiện hành vi đồi bại đối với 3 bé gái (1 bé sinh năm 2014 và 2 bé sinh năm 2016). Trong đó, có 1 bé gái đã bị H. giở trò xấu 3 lần. Hành vi của H. bị bại lộ khi một bé gái kể lại sự việc cho bố mẹ. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo H. tới cơ quan Công an. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh T. H. 13 năm tù.