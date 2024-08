Bản tin Hình sự: Chồng chém vợ trọng thương rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 14/8: Truy tố 15 bị can đưa hối lộ và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D; Đang tù chung thân lại bị khởi tố thêm tội; Bóc gỡ đường dây làm giả thuốc diệt cỏ quy mô lớn...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tạm giữ hình sự tài xế xe tải đông lạnh Trịnh Văn Nhất (31 tuổi, quê Hà Nam, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là chị L., 24 tuổi, quê Kiên Giang (trú tại TPHCM). Khuya 10/8, trong lúc đậu xe trên quốc lộ 51, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ ca bin xe, Nhất thấy cô gái trẻ chạy xe máy một mình nên liền điều khiển xe tải chạy theo. Sau đó, Nhất cho xe tải vượt lên trước và đậu cách vòng xoay Khu công nghiệp Châu Đức khoảng 2 km đứng đợi, rồi chặn xe, khống chế, hiếp dâm nạn nhân.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (đóng tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ". Các bị can bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm Lương Minh Tú (43 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa), nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D và 2 nguyên Phó giám đốc. Theo chỉ đạo của ông Tú, các đăng kiểm viên đã phân công nhân viên trung tâm đăng kiểm luân phiên ghi lại biển số xe và số tiền các chủ xe chi để được bỏ qua lỗi kỹ thuật. Vào cuối ngày làm việc, số tiền trên được chia cho nhau theo tỷ lệ do Tú quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở với Lê Thị Kim Quyên (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, Quyên đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp, với cam kết khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc. Qua đó, Quyên chiếm đoạt tiền cọc của các nạn nhân gần 2,2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 3 người khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Khoảng đầu tháng 1, Tú và Nguyễn Thị Hạnh Đào (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã móc nối, cấu kết với các đối tượng khác trên địa bàn huyện Hóc Môn để tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng nhằm thu lợi bất chính. Để phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Tú lấy tài khoản cá cược cấp đại lý trên trang web: bong88.com rồi chia thành các tài khoản cá cược nhỏ để giao lại cho người khác tham gia cá cược.

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu điều tra, ngày 9/11/2019, Hùng thuê xe ô tô nhãn hiệu KIA CERATO biển kiểm soát 14A - 349.xx trị giá 571 triệu đồng của vợ chồng anh L.T (SN 1989, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) với giá 1 triệu đồng/ngày. Khoảng 2 ngày sau, Hùng đem theo số tiền khoảng 300 triệu đồng và điều khiển chiếc xe ô tô trên đi đánh bạc trái phép tại khu vực thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và bị thua hết số tiền này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Học (SN 1983, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku) và Đàm Viết Hoàng (SN 1984, trú xã Chư Á, TP.Pleiku) để điều tra về tội sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Học khai nhận, vì lợi nhuận nên đã thực hiện hành vi trên để trục lợi…Học chủ động liên lạc với các đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc để mua nguyên liệu, in nhãn mác vận chuyển về TP.Pleiku rồi thuê người pha trộn, đóng lọ, dán nhãn mác để tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Hồng (SN 1985) - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô và Ngô Văn Giáp (SN 1984, cùng trú tại huyện Yên Định) - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Trung cấp nghề Hưng Đô) về hành vi giả mạo trong công tác. Hai bị can lập danh sách 8 cá nhân không phải giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của trường, báo cáo Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa để được cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô...

Do mẫu thuẫn dẫn đến cãi vã nên H.V.M. (SN 1976, trú thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã dùng vật sắc nhọn chém vợ là bà T.T.L. (SN 1974). Hậu quả, bà L. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. Sau khi gây án, Hoàng Văn M. đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.