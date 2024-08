Bản tin Hình sự: Công an kêu gọi người liên quan vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la đầu thú

TPO - TIN NÓNG ngày 12/8: Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người thân để mua vàng, tiền điện tử; Đăng tin báo chốt CSGT, người đàn ông ở Lâm Đồng bị xử phạt; Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 nhà máy điện gió...

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS nên Đức (nhân viên tín dụng thuộc một ngân hàng tại Huế) đã mượn tiền của bạn bè, người thân với mục đích để mua vàng và tiền điện tử bitcoin. Tuy nhiên, Đức đưa thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, sau đó lừa mượn tiền của bạn bè, người thân với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối ông V. (45 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”. Trước đó, cơ quan công an phát hiện tài khoản Facebook của ông V. đăng công khai trong nhóm “RAO VẶT ĐẠ TẺH” về hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp thông tin, tài liệu về 32 nhà máy điện gió để phục vụ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan ANĐT, Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại; hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế tại các nhà máy điện trên.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ 2 đối tượng lừa bán 4 người sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, để điều tra về hành vi “Mua bán người”. Đầu năm 2024, Trần Văn Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (37 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) sang Campuchia làm việc tại các công ty do người Trung Quốc làm chủ. Công việc hằng ngày là lên mạng xã hội lừa đảo những người Việt Nam. Hai đối tượng được chủ công ty đặt vấn đề đưa người sang Campuchia làm việc với chi phí 300 USD, nếu người lao động ký hợp đồng 6 tháng sẽ trả thêm 500 USD...

Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip chủ động đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/ tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Công an TP Hà Nội.

VKSND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Công Nguyên (SN 1976, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Phí Đình Dũng (SN 1972, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) về tội trốn thuế. Năm 2021, Nguyên đã thành lập công ty để kinh doanh bất động sản và đảm nhận chức danh làm giám đốc. Trong thời gian hoạt động, Nguyên và Dũng dùng nhiều thủ đoạn, lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản để giảm số tiền thuế phải đóng theo quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản do Nguyễn Văn Hênh (SN 1996, ngụ TPHCM) và Lại Chí Thành (SN 1995, ngụ Vĩnh Long) thực hiện. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hênh 18 năm tù, Lại Chí Thành 19 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cũng tuyên buộc Nguyễn Văn Hênh liên đới bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín. Lợi dụng việc được quản lý tài sản nhóm trưởng đã bàn bạc, thống nhất cùng nhân viên chiếm đoạt 161 chiếc điện thoại di động, máy tính bảng, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng của công ty để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.