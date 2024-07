Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la

TPO - Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" cùng 7 đối tượng có liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cashback pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo Cashback pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia.

Thoại cũng thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, nhưng Thoại chỉ đạo Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.

Trả hoa hồng lên tới 50%

Cơ quan công an cho biết, nhóm đối tượng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong Speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường);

Tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD – 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia...

Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng như khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding.vip). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản cấp dưới, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.

Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Công an Thành phố đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.