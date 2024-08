Bản tin Hình sự: Diễn tiến điều tra vụ cha dượng bạo hành cháu bé 13 tuổi ở Phú Thọ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/8: Khởi tố kẻ đâm vợ cũ dã man trên vỉa hè ở Vĩnh Phúc; Một thẩm phán ở Cà Mau bị bắt về hành vi nhận hối lộ; 'Nữ quái' nuốt ma túy, công an đưa đến viện để lấy ra ngoài...

Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, trú tại TP Phúc Yên) về tội "Giết người". Trước đó, Phương đến gặp chị Luyến (vợ cũ) để hỏi vay tiền nhằm chữa bệnh cho bố, nhưng người phụ nữ không cho Phương vay. Sau khi về nhà, Phương lấy xe máy và mang theo 1 con dao bấm để trong túi quần đi gặp chị Luyến đang bán vé số để nói chuyện. Trong lúc xảy ra xô xát, chị Luyến bị Phương đâm 10 vết thương ở vùng ngực, bụng, vai, lưng và tay trái với tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 13%.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Hoàng Tỷ - Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ". Năm 2023, Trần Hoàng Tỷ có hành vi nhận hối lộ của bà C.T.K.D. (ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), để giúp bà D. được thắng kiện trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất (bị can Tỷ được phân công giải quyết).

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lý (SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khi cảnh sát bắt quả tang Lý đang bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thì đối tượng nuốt ma túy vào bụng và ném vào khu vườn hoang cạnh đó nhằm “thủ tiêu” tang vật. Lúc này, tổ công tác lập tức khống chế đối tượng Lý để đưa vào bệnh viện thực hiện các biện pháp y tế nhằm thu lại tang vật. Sau khi làm các biện pháp, công an đã thu giữ tang vật gồm 530 viên ma túy tổng hợp.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994, trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) cùng hai đối tượng khác về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 3/2024 đến nay, Tuyết đã mua các thiết bị như máy tính, máy in, máy cắt lazer, phôi dấu… để làm giả các con dấu, tài liệu, đồng thời lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để đăng tải dịch vụ làm hợp đồng lao động, xác nhận lương… Mỗi bộ tài liệu các đối tượng bán từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp các thông tin, tài liệu, liên quan đến 32 nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Đỗ Hiền Lương (SN 1958, trú tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) là đối tượng bị truy nã về tội "Giết người" cách đây 35 năm. Năm 1989, do mâu thuẫn với một số người thu phí tại cầu phao Vồm (xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa), Lương đã mang theo lựu đạn cùng đồng bọn đến khu vực cầu phao Vồm để giải quyết... Tại đây, Lương đã ném lựu đạn vào người dân xã Thiệu Khánh làm 3 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, 11 đối tượng trong nhóm của Lương đã bị bắt giữ, riêng Lương trốn thoát.

Công an tỉnh Phú Thọ đang xác minh, làm rõ vụ cháu bé bị nghi bạo hành tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn. Cơ quan công an xác định, nạn nhân là cháu L.V.Q (SN 2011); người có hành vi bạo hành là Phùng Văn Tú (SN1992, cha dượng của Q). Tú thừa nhận đã có hành vi đánh đập cháu bé như trong clip, do cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q treo lên xà nhà, sau đó sử dụng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu Q với mục đích để răn đe, giáo dục cháu. Theo cháu Q cho biết, đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.