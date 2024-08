Hà Nội: Phá đường dây làm giả hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương

TPO - Cơ quan công an triệt phá đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội, thu giữ hơn 100 con dấu giả của nhiều công ty cùng các thiết bị máy móc phục vụ việc làm giả hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập...

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994), Nguyễn Thị Dịu (SN 1989) và Nguyễn Đức Hải (1999), cùng trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm đối tượng mua bán giấy tờ giả (Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập) …. của các công ty trên địa bàn quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Từ tháng 3/2024 đến nay, Tuyết đã mua các thiết bị như máy tính, máy in, máy cắt lazer, phôi dấu… để làm giả các con dấu, tài liệu, đồng thời lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để đăng tải dịch vụ làm hợp đồng lao động, xác nhận lương…

Tuyết sẽ nhận thông tin từ khách hàng có nhu cầu, soạn các hợp đồng lao động, xác nhận lương, tự ký tên người đại diện theo pháp luật và tự đóng dấu giả các công ty để bán cho khách. Còn Hải có nhiệm vụ làm giả các con dấu bằng máy cắt lazer và mang các tài liệu giả đi giao cho khách, thu tiền về đưa cho Tuyết.

Hải bị cảnh sát bắt giữ khi đang mang 4 bộ tài liệu giả đi bán. Đối tượng khai nhận 4 bộ tài liệu giả này do Nguyễn Thị Dịu tự làm giả và đưa cho Hải để mang đi giao cho khách đã liên hệ đặt mua của Dịu và Tuyết. Mỗi bộ tài liệu các đối tượng bán từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và Tuyết tại ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ hơn 103 con dấu giả của các công ty cùng nhiều máy tính, máy in, máy cắt lazer, các thiết bị khác sử dụng để làm giả con dấu, tài liệu.