Nữ thư ký Ban quản trị chung cư Mulberry Lane bị khởi tố vì làm giả giấy tờ tham ô tài sản

TPO - Lưu Thị Quỳnh Trang - thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane bị cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Lưu Thị Quỳnh Trang (SN 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông) được tuyển dụng làm thư ký Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane.

Công việc của Trang là làm việc tại văn phòng ban quản trị; hằng ngày soạn thảo các văn bản do các thành viên trong ban quản trị yêu cầu; trình ký các thành viên trong ban quản trị đối với các văn bản do ban quản trị ban hành; được ban quản trị ủy quyền đến ngân hàng nộp hồ sơ thanh toán do ban quản trị duyệt chi, hồ sơ hợp đồng tiền gửi; và được ban quản trị giao nhiệm vụ giữ con dấu của ban quản trị.

Tháng 7/2023, ban quản trị chung cư hoàn tiền cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ, BBQ, cùng tiền chuyển nhầm cho 12 cá nhân sinh sống tại chung cư, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Trang viết nội dung trên giấy ủy nhiệm chi và trình ký để nộp cho ngân hàng chuyển khoản trả cho 12 cá nhân được phê duyệt.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đang có nhiều khoản nợ tín dụng, Trang đã nảy sinh ý định sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi quỹ vận hành của ban quản trị.

Cụ thể, đối với ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55,450,000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155,450,000 đồng”.

Phần nội dung bằng chữ “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.

Trang cũng tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55,450,000 đồng” thành “155,450,000 đồng” trong văn bản nghị quyết ban quản trị; sau đó giả chữ ký trưởng ban quản trị rồi dùng con dấu của ban quản trị giao quản lý để đóng lên...

Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 1/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng và ký giả chữ ký của ban quản trị.

Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi quỹ vận hành của ban quản trị cho 16 cá nhân. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.

Sau khi nhận số tiền 100 triệu đồng, Trang sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn nêu trên, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi quỹ vận hành của ban quản trị.

Đến nay, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.