Bản tin Hình sự: Nhóm người đi ô tô bắt giữ tài xế xe máy để đòi tiền chuộc

TPO - TIN NÓNG ngày 10/8: CQĐT kết luận cựu Chủ tịch Vimedimex đã đọc lại biên bản hỏi cung, ký xác nhận; Nữ thư ký Ban quản trị chung cư Mulberry Lane bị khởi tố vì làm giả giấy tờ tham ô tài sản; Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân nói gì về tụ điểm game có dấu hiệu sát phạt?...

Do cần tiền và nợ tín dụng, Lưu Thị Quỳnh Trang (SN 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông) - thư ký Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane đã sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi quỹ vận hành của ban quản trị. Đối tượng đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng và ký giả chữ ký của ban quản trị.

Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa có văn bản thông báo về kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến tụ điểm game có dấu hiệu đánh bạc trên địa bàn mà Tiền Phong phản ánh. Theo Công an quận Thanh Xuân, địa điểm mà Tiền Phong phản ánh là hộ kinh doanh “B88”, thuê mặt bằng tại tầng 4, toà nhà 424 Nguyễn Trãi từ tháng 11/2019. Ngành nghề kinh doanh gồm: trò chơi điện tử không kết nối mạng “máy bắn cá”; kinh doanh dịch vụ bi-a; bán nước giải khát. Địa điểm này có 4 máy bắn cá và 3 bàn bi-a với diện tích khoảng 120m2.

Phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng nhóm đồng phạm đã tạm hoãn, HĐXX TAND TP Hà Nội cho hay, sẽ tái mở vào ngày 30/8 tới đây. Bà Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu giá; bỏ giá theo vòng để công "sân sau" trúng đấu giá 20,2 triệu đồng/m2 lô đất ở thôn Cổ Dương (huyện Đông Anh), sau đó bán giá 86,3 triệu đồng/m2. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975) để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”. Tại cột điện VT63 (đường dây 500KV Bắc - Nam mạch 3) nằm trên địa bàn thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, Tuyết đã cùng em gái là Nguyễn Thị P (SN 1978) ở cùng xã mang xô, chậu đựng chất bẩn ngồi ngay giữa đường cản trở không cho công nhân lên vị trí chân cột VT63 để thi công. Khi lực lượng công an có mặt, Tuyết không chấp hành mà còn chửi bới và dùng nước trong xô chất bẩn (mắm tôm) hất vào người đồng chí Trưởng Công an xã Phú Lâm và Trưởng Công an xã Phú Sơn.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Bích Ngân (SN 2007, quê Hậu Giang) để xử lý về tội “Mua bán người”. Để có nhân viên trẻ đẹp phục vụ trong tiệm của mình, Ngân lên mạng xã hội (Facebook) lấy nick là “Ngânnn” sau đó đăng tải thông tin tuyển kỹ thuật viên massage không giới hạn số lượng. Một số người đã kết bạn với Ngân rồi qua nick Zalo của Ngân giới thiệu “bán” 3 cô gái vị thành niên tên L.C.B.A. (SN 2008, quê Đắk Nông), N.T.K.N. và N.H.B.V. (SN 2009, cùng quê Đồng Nai) cho Ngân với giá 27 triệu đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ 5 người để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh H đang chạy xe máy đi trên đường ĐT781 thuộc địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu thì bị một nhóm 5 người lạ mặt chặn xe. Theo anh H, 5 người này đi trên ô tô màu đen, loại 7 chỗ ngồi, chặn xe máy của anh rồi khống chế, bắt giữ đưa vào ô tô. Những người này ép anh H gọi điện thoại cho gia đình đưa số tiền 80 triệu đồng thì mới thả người về.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài rồi vận chuyển đi các địa phương khác bằng hình thức chuyển phát quốc tế. Gần đây nhất, đơn vị nghiệp vụ phát hiện 1 lô hàng từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam nghi vấn chứa ma túy, gồm 1 pallet có tổng khối lượng 240kg (bên trong có 15 kiện gồm 1 thùng xốp các hộp sữa bột trẻ em và 14 thùng carton chứa các hộp nến cốc bằng gốm) kiểm tra sơ bộ xác định 14 thùng carton có ma tuý được ngụy trang trong các cốc nến.