Bản tin Hình sự: Bắt ổ nhóm tụ tập đánh bạc kết nối trực tuyến từ Campuchia

TPO - TIN NÓNG ngày 7/8: 9 năm tù cho kẻ bắt cóc hai bé gái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay khiêu dâm; Bắt nhóm đối tượng cậy phá, trộm tài sản ở hơn 100 ngôi mộ; Cắt ghép hình vào clip 'nóng' để tống tiền hơn 2 tỷ đồng...

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) 3 năm 6 tháng về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” và 5 năm 6 tháng về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Phiên tòa được HĐXX xét xử kín, hai bị hại là bé LHTL (3 tuổi) và bé NKTM (7 tuổi) được 4 luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Tấn Đạt, Lữ Thị Bạch Linh và Nguyễn Thanh Giang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Công an TP.Pleiku, Gia Lai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại Nghĩa trang TP.Pleiku. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đến Nghĩa trang TP.Pleiku tìm ngôi mộ có phần bàn thờ bằng kính bọc khung nhôm các đối tượng sẽ cạy lấy khung nhôm đem đi bán. Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cạy phá hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa trang TP.Pleiku.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Thương (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngô Thị Thương với vai trò là kế toán trưởng một công ty trên địa bàn thành phố Thuận An đã có hành vi gian dối, làm giả 1 phiếu thay đổi dịch vụ SMS và 5 lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng trong tài khoản của công ty.

Công an TP. Cần Thơ cho biết trên địa bàn xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng công nghệ cắt, ghép ảnh khuôn mặt của nạn nhân gắn vào clip có nội dung nhạy cảm để tống tiền hơn 2 tỷ đồng. Theo đó, kẻ gian tìm kiếm thông tin, hình ảnh nạn nhân và thường nhắm đến những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, chủ yếu là nam giới. Sau đó, các đối tượng thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại nạn nhân từ các trang mạng xã hội.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đồng chủ trì với phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ (SN 1976, trú tại huyện Kỳ Sơn) sau hơn 10 năm lẩn trốn sang nước ngoài. Lầu Bá Giờ bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong vụ 18 bánh heroin và tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" trong vụ 60 bánh heroin. Tuy đối tượng dùng "hàng nóng" chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Lầu Bá Giờ.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 4 bị can là viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1981), Trưởng khoa Đông y; Lê Nguyên Hùng (SN 1984), phó Trưởng khoa Đông y; Lê Thị Thương (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1988), viên chức bệnh viện. Được biết, các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều 6/8, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an TP Vĩnh Long triệt phá tụ điểm đánh bạc tại phường Tân Hội. Tổ công tác đột kích vào căn nhà bắt quả tang 19 người đang tụ tập tham gia đánh bạc với hình thức đánh bài, đá gà qua mạng Internet và game bắn cá ăn thua bằng tiền. Lực lượng chức năng tạm giữ 5 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, laptop đang kết nối với tivi phát trực tiếp các trận đá gà từ Campuchia, 22 điện thoại di động, 18 xe máy và tổng số tiền gần 130 triệu đồng.