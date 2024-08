Bản tin Hình sự: Người phụ nữ ngoại quốc lõa thể nghi rơi từ tầng cao chung cư tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 4/8: Đối tượng từng phát biểu xúc phạm tại các buổi tiếp xúc cử tri bị bắt; Quảng Bình: Xử phạt đối tượng đăng tin bài sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bắt 2 đối tượng phát tán hàng nghìn video khiêu dâm, đồi trụy...

Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhơn (SN 1956, trú tại phường Quảng Thuận). Theo hồ sơ, ngày 4/5/2023 và 2/10/2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Nhơn còn sử dụng Facebook cá nhân “Cao Tuổi Bản Tin” đăng tải video, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung cắt ghép, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã triệu tập, mời làm việc với T.N.H (SN 1990, trú phường Bắc Lý) vì đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bài sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cơ quan công an, đối tượng T.N.H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự nguyện gỡ 3 bài viết, sau đó đăng bài đính chính, công khai xin lỗi trên facebook cá nhân. Công an TP. Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.N.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi nêu trên.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Nguyễn Công Sơn (SN 1996, quê Vĩnh Phúc) và Vi Văn Kha (SN 1996, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi 'Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo khoản 2, Điều 326, Bộ luật Hình sự. Tính từ cuối năm 2022 đến tháng 4/2024, các đối tượng Nguyễn Công Sơn (SN 1996, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Vi Văn Kha (SN 1996, trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã đăng tải hàng nghìn video, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy lên mạng xã hội Telegram.

Liên quan vụ bao chiếm, 'bảo kê' ngư trường trên vùng biển Kiên Giang, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với công an 2 huyện An Minh và Kiên Lương tiếp nhận 2 nghi phạm xin đầu thú về hành vi đưa và nhận hối lộ. Theo Công an tỉnh Kiên Giang, ngày 2/8, Đinh Thành Lập (42 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và L.V.L. (ngụ huyện Kiên Lương) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú về hành vi "đưa, nhận hối lộ".

Tháng 7/2024, TAND TP Hà Nội hai lần mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Huy Lân (SN 1962, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Coma 18); Nguyễn Xuân Phong (SN 1968, cựu Phó Tổng giám đốc) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng vụ án, ông Lê Văn Khương (SN 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Coma) hầu tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, hai lần mở phiên xét xử đều phải tạm hoãn do bị luật sư và bị cáo đều có đơn xin vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố vụ án, giữ người trong trường hợp khẩn cấp Bùi Kiều Hưng (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Hưng và Hà Văn Trang (SN 1989, ở tỉnh Thái Nguyên) hẹn nhau đi trộm cắp tài sản. Hưng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đến đầu ngõ 675 Lạc Long Quân để đón Trang đến nơi Trang cất giấu các đoạn dây cáp gần cổng trường do đối tượng lấy trộm của công ty. Tại đây, cả 2 cùng bê dây cáp lên xe máy để mang đi tìm chỗ tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ nước ngoài tử vong. Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, người dân sống ở chung cư trên đường Phước Thiện, phường Long Bình nghe tiếng động mạnh ở tòa BS11. Họ chạy đến thì thấy một phụ nữ không mặc quần áo đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng. Bước đầu nghi người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống tử vong. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, quốc tịch Brazil, sống ở tầng 17 chung cư.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Tang Hour (SN 1982, sống tại thành phố Phnom Penh, Campuchia) cùng hồ sơ và tang vật cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Tang Hour khai nhận được thuê vận chuyển số vàng 1,2kg từ một người đàn ông tên Trường ở Việt Nam về Campuchia với tiền công là 10USD.