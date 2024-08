Bản tin Hình sự: Nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với vợ

TPO - TIN NÓNG ngày 1/8: Diễn biến điều tra vụ phao tin giả 'nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho 16 người'; Bé gái 14 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài với giá 250 triệu đồng; Cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng lĩnh án 9 năm tù sau vụ 'lại quả' 33% gói thầu nạo vét cống...

Mở rộng điều tra vụ thông tin thất thiệt nữ nhân viên Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên lây nhiễm bệnh HIV cho 16 người, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định 3 đối tượng có chia sẻ nhiều video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong đó, Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú tại thành phố Thái Nguyên - đang làm việc cho Công ty Samsung) chia sẻ 3 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy; Nguyễn Đức Nam (SN 1995, trú tại TP Sông Công) chia sẻ 1 video; một đối tượng khác tên H. chia sẻ 2 video.

Tại phiên tòa xét xử ‘đại án đăng kiểm’, HĐXX tiến hành thẩm vấn 40 bị cáo cuối cùng. Trong số này nhóm bị cáo Phòng Tàu sông thuộc Cục ĐKVN. Đáng chú ý trong nhóm bị cáo thuộc Phòng Tàu sông có cựu Phó Trưởng phòng Đỗ Trung Học đang trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt. Bị cáo Đỗ Trung Học đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Cáo trạng xác định, hành vi của bị cáo Đỗ Trung Học đã cấu thành tội “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và hiện TAND TPHCM đang xét xử vắng mặt bị cáo Học.

Sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản với các bị cáo là cựu lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ cùng các thuộc cấp và doanh nghiệp liên quan. Theo đó, bị cáo Hồ Văn Khoa (51 tuổi, cựu Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và Võ Thiên Sinh (44 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ) cùng chịu mức án 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Thành Quý (38 tuổi, cựu Trưởng Phòng quản lý đô thị thuộc UBND quận Cẩm Lệ) bị tuyên phạt 7 năm tù và Trần Phước Mỹ (50 tuổi cựu Phó Trưởng phòng quản lý đô thị thuộc UBND quận) bị tuyên phạt 5 năm tù...

Tại phiên xét xử cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đại diện Viện KSND đề nghị mức án bị cáo: Trịnh Quang Trí (SN 1971, cựu giám đốc CDC) từ 4-5 năm tù; Trần Thanh Mỹ (SN 1970, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), Đặng Minh Tuyết (SN 1976, cựu Phó khoa Xét nghiệm), bị đề nghị phạt 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù; Trần Thị Nguyên Hằng (SN 1980, cựu nhân viên khoa Xét nghiệm) bị đề nghị 2 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng tù; Đinh Lê Lê Na (SN 1990, cựu nhân viên kinh doanh Cty CP Công nghệ Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên), từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lường Văn Khoa (SN 1966, trú xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về tội “Tham ô tài sản”. Khoa đã tham ô số tiền gần 54 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho cộng đồng dân cư và đội văn nghệ quần chúng của bản A Má 2, xã Lóng Sập. Ông Khoa thực hiện hành vi tham ô tài sản nêu trên trong thời gian làm Trưởng bản A Má 2, từ năm 2017 đến năm 2020.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cụt Thị Tuyết (SN 1989) và Cụt Thị Liên (SN 1992), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn về tội "Mua bán trẻ em". Năm 2016, qua quen biết, người phụ nữ tên Y. (đang sinh sống tại nước ngoài) gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang Trung Quốc và hứa được chia “hoa hồng”. Thấy món hời, Cụt Thị Liên gọi điện cho Cụt Thị Tuyết cùng nhau tìm “con mồi”. Hai đối tượng đã lừa bán cháu L.T.X (SN 2002) ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao".

6 bị can bị truy tố liên quan đến vụ cháy karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương bao gồm cán bộ công an phụ trách lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, chủ doanh nghiệp đơn vị thi công và chủ cơ sở karaoke. Các bị can bị truy tố gồm: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thành Luân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng một số ngư dân bơi thuyền trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua xã Hữu Thạnh) tiếp tục tìm kiếm nạn nhân N.H.T. (SN 2003, quê Bến Tre). Trước đó người dân phát hiện T. đi bộ trên cầu với vẻ mặt thất thần. Đến giữa cầu T. bỏ lại đôi dép rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông. Diễn biến của vụ việc quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản. Theo người nhà, trước khi xảy ra vụ việc trên T. có cãi nhau với vợ.