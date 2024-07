Bản tin Hình sự: Hé lộ nguyên nhân vụ chồng dùng dao sát hại vợ dã man ở Ninh Bình

TPO - TIN NÓNG ngày 30/7: Hai 'nữ quái' bán người phụ nữ ra nước ngoài lấy 105 triệu đồng tiêu xài; Người đàn ông ở Ninh Bình sát hại vợ rồi đến công an đầu thú; Vụ người phụ nữ hạ độc thân nhân ở Đồng Nai: Mua thuốc độc xyanua trên mạng từ năm 2022...

Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng Lữ Thị Tuyên (SN 1984) và Moong Thị Xuyên (SN 1990, cùng trú tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về hành vi mua bán người. Tháng 5/2015, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe nhiều người nói rằng sang nước ngoài lấy chồng sẽ có cuộc sống sung sướng hơn, chị C.M.S. (SN 1986, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) đã tâm sự với Lữ Thị Tuyên. Nghe S. nói vậy, Tuyên không can ngăn mà còn nảy sinh ý định đưa S. bán cho đàn ông nước ngoài lấy làm vợ để có tiền tiêu xài.

Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đang tạm giữ hình sự Đinh Quang Tuấn (SN 1979, trú huyện Gia Viễn) để điều tra về hành vi giết người. Trong quá trình sinh sống, Tuấn cho rằng vợ có quan hệ bất chính nên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 29/7, khi thấy vợ bỏ đi, mang theo đồ đạc, Tuấn uống rượu và mua một con dao, tìm đến phòng trọ của chị T. (vợ Tuấn). Tại đây, đối tượng chửi bới, đồng thời dùng dao chém chị T. liên tiếp rồi vứt dao tại hiện trường. Mặc dù nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin liên quan đến vụ dùng xyanua đầu độc nhiều người cùng gia đình xảy ra tại huyện Nhơn Trạch. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) hằng ngày sống cùng gia đình anh ruột và chị dâu tại địa chỉ tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Bích xảy ra mâu thuẫn với chị dâu nên nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T. (18 tuổi, là con của anh trai và chị dâu sống cùng nhà) để trả thù. Năm 2022, Bích đã tìm mua xyanua trên mạng xã hội, sau đó mang về cất trong phòng ngủ của mình.

TAND huyện Đông Hải tổ chức phiên xét xử lưu Nguyễn Văn Nhiệm (SN 1989, ngụ huyện Đông Hải) và Hồ Văn Còn (SN 1981, ngụ thị xã Giá Rai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, lực lượng Công an huyện Đông Hải tuần tra, phát hiện Còn điều khiển xe mô tô chở nhiều xác chó nên bắt giữ. Đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên cả 2 cùng nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền chia nhau. Các đối tượng bắt được 6 con chó có tổng giá trị khoảng 5,6 triệu đồng.

Công an thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao các đối tượng Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun và Gan Ying (quốc tịch Trung Quốc) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý vì bị tình nghi giết tài xế taxi để cướp xe. Sau nhiều giờ làm việc, đấu trí căng thẳng, các đối tượng khai nhận, đã sát hại và phi tang thi thể tài xế xe taxi vào khoảng 19h ngày 27/7 tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, các đối tượng cướp taxi chạy ra đến thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thì bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra rõ hành vi dùng dao tấn công, làm 2 cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bị thương phải nhập viện. Hai cán bộ Công an phường Thuận Phước sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe đã ổn định.

Tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà (cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước) để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% -9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm người Việt Nam với sự chủ mưu của người nước ngoài sống tại Campuchia đã sử dụng 109 tài khoản cấu kết với nhóm đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.