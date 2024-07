Đuổi bắt 3 đối tượng sát hại tài xế taxi rồi cướp xe như phim hành động

TPO - Ba đối tượng người Trung Quốc thuê taxi đi từ tỉnh Quảng Ninh vào đến Quảng Ngãi thì giết tài xế cướp xe và quay ngược ra Bắc. Tuy nhiên các đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ sau màn rượt đuổi như phim hành động.

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao các đối tượng Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun và Gan Ying (quốc tịch Trung Quốc) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý vì bị tình nghi giết tài xế taxi để cướp xe.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 28/7, một tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên QL1A thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thì phát hiện xe ô tô taxi Mai Linh (loại 5 chỗ), mang biển số 14A - 325.45 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên người điều khiển không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy và va chạm với một xe máy cách đó chừng hơn 1km. Lực lượng CSGT Quảng Bình bắt kịp và đề nghị tài xế taxi dừng, xuống xe để giải quyết, nhưng đối tượng tiếp tục đạp ga bỏ chạy và rẽ vào trung tâm thị xã Ba Đồn.

Khi đến khu vực chợ xép thuộc địa phận tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, xe ô tô trên tiếp tục va chạm với một xe máy và một ô tô khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với lực lượng địa phương, cuối cùng tổ tuần tra cũng chặn bắt được ô tô nói trên.

Qua kiểm tra nhanh, người điều khiển ô tô taxi BKS 14A - 325.45 bỏ chạy và liên tục gây tai nạn là Luo Shi Jun (SN 2008). Đi cùng trên xe còn có 2 người khác gồm Huang Jie Cheng (SN 2006) và Gan Ying (SN 2007). Cả ba đối tượng đều có quốc tịch Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ làm việc, đấu trí căng thẳng, các đối tượng khai nhận, đã sát hại và phi tang thi thể tài xế xe taxi vào khoảng 19 giờ ngày 27/7 tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, các đối tượng cướp taxi chạy ra đến thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thì bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Được biết, tài xế ô tô Mai Linh là anh N.V.H. (SN 1977, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Anh H. được các đối tượng nói trên thuê vào lúc khoảng 2 giờ ngày 27/7 đi dọc các tỉnh ở Việt Nam. Chiều cùng ngày, khi đến Quảng Ngãi thì anh H. bị sát hại.

Động cơ gây án của các đối tượng đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.