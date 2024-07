Hai 'nữ quái' bán người phụ nữ ra nước ngoài lấy 105 triệu đồng tiêu xài

TPO - Lợi dụng nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết, Tuyên và Xuyên đã móc nối với nhau đưa chị S. bán cho đàn ông nước ngoài lấy làm vợ để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Lữ Thị Tuyên (SN 1984) và Moong Thị Xuyên (SN 1990), cùng trú tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương về hành vi mua bán người.

Đầu tháng 7/2024, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận đơn tố giác của chị C.M.S (SN 1986), trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn về việc chị S. từng bị 2 đối tượng Moong Thị Xuyên và Lữ Thị Tuyên đưa sang nước ngoài bán.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2015, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe nhiều người nói rằng sang nước ngoài lấy chồng sẽ có cuộc sống sung sướng hơn, C.M.S. đã tâm sự với Lữ Thị Tuyên. Nghe S. nói vậy, Tuyên không can ngăn mà còn nảy sinh ý định đưa S. bán cho đàn ông nước ngoài lấy làm vợ để có tiền tiêu xài.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của S., Tuyên dụ dỗ, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng để S. đồng ý sang nước ngoài lấy chồng. Sau đó, Tuyên đón xe đưa S. ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang nước ngoài. Cả hai được vợ chồng Moong Thị Xuyên (lúc này đang ở nước ngoài) đón và đưa về nhà.

Tại đây, vợ chồng Xuyên đã bán S. làm vợ cho người đàn ông với giá tiền 105 triệu đồng. Sau đó, Xuyên trả cho Tuyên 60 triệu đồng. Số tiền còn lại, Xuyên tiêu xài cá nhân.

Đầu năm 2024, chị C.M.S. trốn về Việt Nam và đến Công an huyện Kỳ Sơn trình báo tố giác hành vi mua bán người của Lữ Thị Tuyên và Moong Thị Xuyên.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc xác minh, đấu tranh làm rõ. Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, bắt giữ đối tượng Lữ Thị Tuyên và Moong Thị Xuyên về hành vi mua bán người.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lữ Thị Tuyên, Moong Thị Xuyên về tội mua bán người.