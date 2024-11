Công an TPHCM bắt đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong

Ngày 9/11, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Khắc Đức (SN 1995, ngụ quận 7) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện ông Đức tham gia tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” nên mời làm việc, khuyến cáo và răn đe nhiều lần.

Tuy nhiên, với bản tính ngoan cố, bị tiêm nhiễm sâu, tin tưởng mù quáng vào “đường hướng” hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, Đức vẫn tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ số cầm đầu tổ chức bên ngoài, tiến hành nhiều hoạt động.

Cụ thể, Đức quản trị các trang mạng phản động; soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá, phản động, đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xâm phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

Bên cạnh đó, Đức còn tìm kiếm, móc nối, phát triển lực lượng trong nước cho tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên”.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của ông Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM nhận định đây là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố nên cần phải xử lý nghiêm để kịp thời cảnh tỉnh cho những cá nhân “ảo tưởng, “mù quáng” tin vào luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước…

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam; khi phát hiện cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.