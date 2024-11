Hàng ngàn người dính bẫy huy động vốn lãi suất cao

TP - Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở công Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.

Rút tiền từ ngân hàng để gửi cho GFDI

Trong đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, bà N.T.H.H ở TP Quy Nhơn tố cáo Công ty GFDI đã lừa đảo chiếm đoạt của bà với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công ty vay tiền của bà để đầu tư, kinh doanh và trả lãi, nhưng đến nay trụ sở công ty này ở tại 122A, đường Nguyễn Thị Định (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đóng cửa.

Một bị hại khác là ông H cũng có mặt tại trụ sở công ty này cho hay, do có nhiều người quen gửi tiền vào Công ty GFDI lâu năm đã nhận lãi suất khá cao, thấy công ty “rất uy tín” nên đã tin tưởng gửi khoản tiền tiết kiệm 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng nhận tiền lãi một lần. Ông H cho biết đã nhận lãi được 1 kỳ với số tiền 15 triệu đồng. Dự định đến kỳ hạn lần thứ 2, ông sẽ lấy lãi và rút vốn ra luôn, thì đến hôm nay hay tin về công ty nên rất hoang mang.

Cũng lâm vào cảnh tương tự, một phụ nữ ở TP Quy Nhơn, trình bày: Công ty này lâu nay làm ăn rất uy tín, chưa trễ khách hàng một ngày nào. Tuy nhiên, mới đây vào lúc 12 giờ trưa ngày 5/11, bà nhận được tin nhắn “ngưng hoạt động giao dịch” nên rất hoang mang. Mấy ngày nay đọc báo, lướt mạng thấy công an khám xét ở Đà Nẵng thì không chỉ bà mà nhiều người thân khác đang ngồi trên đống lửa vì đã gửi tiền vào công ty rất nhiều, không biết có lấy lại được không.

Bà này kể, cách đây vài tháng, do có người quen ở gần nhà làm nhân viên Công ty GFDI chi nhánh Quy Nhơn giới thiệu gửi tiền vào công ty này lãi suất cao, uy tín, nên tin tưởng rút hết 900 triệu đồng ở ngân hàng để gửi vào Công ty GFDI kỳ hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đến nay mới được 4 tháng thì nghe tin công ty sập.

Đến chiều 10/11, nhiều người dân vẫn tập trung tại trụ sở chi nhánh công ty tại TP Quy Nhơn với hi vọng mong manh sẽ lấy lại được tiền nhưng vô vọng. Lực lượng chức năng phải bố trí lực lượng có mặt ở đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Một cán bộ phường Nguyễn Văn Cừ có mặt tại chi nhánh Công ty GFDI cho biết: Công ty đã đánh vào lòng tham của nhiều người dân, bởi chẳng có ngân hàng nào mà lãi suất cao như vậy, có gói lên đến 50%/năm.

Liên quan sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay, đã cử lực lượng có mặt tại chi nhánh Công ty GFDI trên đường Nguyễn Thị Định để bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn bị hại làm đơn tố cáo và tiếp nhận xử lý đơn gửi theo quy định.

Hơn 7.500 khách hàng dính bẫy

Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng đã tích cực triển khai kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên ngày 8/11 tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Theo đó, đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng (trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu. Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, đang tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc.