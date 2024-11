CSGT phối hợp lực lượng hóa trang xử lý loạt 'quái xế' ở Hà Nội

TPO - Nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, tối 8/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội phối hợp với lực lượng hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý hàng chục đối tượng vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng CSGT Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, chủ động lên phương án phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp để phòng ngừa xử lý quyết liệt với các trường hợp vi phạm.

Hàng chục 'tổ lái' bị đưa về trụ sở công an

Tối 9/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 triển khai phương án tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng... Đồng thời phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm giải tán các khu vực tập trung đông thanh thiếu niên có nguy cơ hình thành các đoàn xe gây mất an ninh trật tự.

21h, tổ công tác triển khai tuần tra trên hàng loạt các tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải...

Tổ công tác phát hiện và dừng kiểm tra hàng loạt thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, không có biển số, vượt đèn đỏ... Đến đêm cùng ngày, hơn 20 phương tiện cùng gần 30 nam, nữ vi phạm đã được đưa trụ sở cơ quan công an để phân loại xử lý.

Đa phần các thanh niên đều ở độ tuổi còn rất trẻ 2008-2009. Ngoài ra, tổ công tác kiểm tra ma túy, nồng độ cồn những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn và không phát hiện vi phạm.

M.Đ.K (17 tuổi, trú tại Hà Nội) chở bạn đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách trên đường. Thậm chí, K. còn đi sang làn đường ngược chiều trên phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) và tông vào người đi đường.

Khi bị tổ công tác dừng kiểm tra, K. nói bản thân mượn xe máy đi chơi cùng bạn và bản thân đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Đ.A.T hiện đang ở Hà Nội, một nạn nhân bị xe máy của thanh niên K. đi tốc độ cao tông trúng kể lại, lúc đó đèn xanh, bản thân vừa đi qua ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu thì có xe máy đi sang làn đường ngược chiều với tốc độ cao đâm trúng.

"Lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra và ngã ra đường nên rất sợ. Em mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc để tránh các trường hợp tương tự xảy ra" - T. kể lại.

Không chỉ có K., N.Đ.A (trú tại Đông Anh, Hà Nội) cùng 2 người bạn khác kẹp 3 đi lượn phố. A. cho biết đi từ quận Long Biên đến hồ Hoàn Kiếm để chơi. Trên đường đi, nam thanh niên này mặc bộ đồ hóa trang để trêu mọi người.

Phụ huynh 'vui' vì con bị bắt xe

Anh T. (bố người vi phạm) cho biết, con trai hiện đang đi làm thêm bằng xe điện, tuy nhiên, do xe ở nhà hết điện, nên đã lấy xe máy của bố để đi. "Cháu chưa có bằng, và tôi rất nghiêm khắc trong việc giao xe cho con. Khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt tôi rất "vui", bởi nếu không may con theo các bạn đua đòi, đua xe thì hậu quả khôn lường..." - anh T. nói

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo, đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn đặc biệt là các tuyến đường chính thường xuyên xảy ra tình hình mất an ninh trật tự và phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm lên phương án phòng ngừa và xử lý.

"Đơn vị tập trung vào các tuyến trọng điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng để xử lý... Kế hoạch được đơn vị triển khai thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần" - Thiếu tá Ninh cho biết.

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1, đối với các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, đồng thời xác minh việc chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển để xử lý nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm cũng như sự việc đáng tiếc xảy ra.