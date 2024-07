Bản tin Hình sự: Đâm chết bạn nhậu vì say rượu, nôn ói ra giường

TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Giám đốc và kế toán ở Thanh Hóa bị khởi tố vì trốn thuế; Bắt Phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang; Đâm chết bạn nhậu vì say rượu, nôn ói ra giường...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH và Lê Thị Thắm, kế toán công ty, về tội "Trốn thuế". Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Trường đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do bản thân thành lập để xuất bán hóa đơn khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Minh Toàn (SN 1982) - Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang; Ngô Tấn Quốc (SN 1983) - Giám đốc và Phùng Ngọc Ngoan (SN 1982) - Trưởng Phòng Kỹ thuật xây dựng và môi trường của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Võ Trọng Tuấn (SN 1998, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Anh N.Đ.Q (SN 2003, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa) đăng tải một bài viết tìm chiếc xe máy Honda RSX bị trộm mất trong nhóm “Mất trộm xe – Tìm xe thất lạc Hà Nội”. Khoảng 2 ngày sau, Tuấn liên hệ thỏa thuận phải đưa 3 triệu đồng thì sẽ giúp tìm xe. Anh Q đã đồng ý và chuyển tiền. Tuy nhiên, sau đó đối tượng cắt liên lạc.

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành dừng, khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H - xxx do ông P.V.H (trú tại Xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có 2.900 cái áo khoác nữ là trang phục tập Yoga do nước ngoài sản xuất. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp. Trị giá hàng hóa có dấu hiệu vi phạm ước tính 55.100.000 đồng.

Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh bước đầu điều tra, làm rõ nhóm người đi ô tô đánh tài xế xe buýt gãy răng. Sự việc được một số người dân dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Anh N.H. điều khiển xe buýt tuyến số 8 (Bến xe quận 8, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua TP Thủ Đức) thì bị một ô tô (tài xế cùng 4 người trên xe) chạy tạt đầu và không cho xe buýt vượt lên. Anh H. bị nhóm này đánh nằm gục xuống đường rồi lên ô tô rời đi. Nạn nhân bị đánh gãy răng và một số vết thương ở mũi, tay.

Chiều ngày 28/7, người dân thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng (Hưng Yên) bất ngờ phát hiện một thi thể ở dưới mương nước nhỏ cạnh đường. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc đến chính quyền và công an địa phương. Theo người dân địa phương, thi thể là nam giới mặc áo phông đen. Trên thi thể có một số vết thương do tác động của ngoại lực. Nhiều người nghi ngờ đây là vụ giết người phi tang vì ở khu vực này mới xảy vụ đánh nhau vào tối hôm trước.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 4 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Các đối tượng này đã tổ chức đón 3 người Việt Nam từ thị trấn Bình Liệu đưa đến Mốc 1285 (Lạng Sơn) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi đến khu vực vành đai biên giới thuộc thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu bị Công an huyện Bình Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuần tra, phát hiện.

Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Thạch Chau Hiếu (SN 2007), Lê Quốc Huy (SN 2007), cùng trú huyện Tri Tôn và Lê Hoàng Nam (SN 2007, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội "Cố ý gây thương tích". Hiếu và Huy kể cho Nam nghe việc có xảy ra mâu thuẫn với chị Lương Thị Yến Nh. (SN 2005, trú huyện Tri Tôn) nên đề nghị Nam cùng đi tìm chị Nh. để giải quyết mâu thuẫn thì Nam đồng ý. Lúc này, Nam vào phòng trọ lấy 2 cây dao tự chế bằng kim loại, rồi cùng với Hiếu và Huy đi tìm chị Nh. Nam chém chị Nh. thương tích 28%.

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự đối tượng Cù Minh Bình (34 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Tối ngày 24/7, Bình đến phòng trọ của anh H. (34 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) ở phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) để ăn nhậu. Bình say rượu nên vào phòng ngủ của anh H. nằm nghỉ. Anh H. đi vào và nhìn thấy Bình đang ói ra phòng ngủ nên chửi và yêu cầu Bình dọn dẹp. Sự việc này khiến giữa 2 người xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Bình dùng con dao đâm vào ngực anh H. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.