Bản tin Hình sự: 3 người trong một gia đình cùng lĩnh án vì làm giả sổ đỏ

Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Bảo Giang (33 tuổi) và Đặng Hữu Lộc (27 tuổi, cùng trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Giang và Lộc quen biết nhau từ trước, do không có nghề nghiệp ổn định nên cả 2 đã rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Sau khi đi thám thính nhiều nơi, hai đối tượng đã chui qua hàng rào vào nhà bà Y. ở phường Hoà Lợi (TP Bến Cát) bắt trộm 5 con chó Phốc Sóc có trị giá lớn.

Anh P. (SN 2004, trú tại TP. Huế) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ xấu tống tiền. Anh P. cho biết, từng nhận được tin nhắn từ một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Thùy Linh”, với mong muốn kết bạn làm quen. Sau đó đối phương tự giới thiệu là người quen rồi hỏi chuyện, tỏ ra rất thân thiện, nên đã có giao tiếp trò chuyện. Khi lấy được sự tin tưởng, đối phương ngỏ ý rủ anh P. gọi video kèm hình ảnh khỏa thân. Đến lúc có hình ảnh nhạy cảm, đối tượng quay lại đe dọa tống tiền anh P.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại hệ thống Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) chiều 24/7, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Trần Lập Nghĩa (chủ 5 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp) khai nhận nhiều lần đưa tiền hối lộ cho hai cựu Cục trưởng Cục ĐKVN Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Bị cáo khai việc đưa hối lộ bắt đầu từ khi trung tâm đăng kiểm tại Sóc Trăng đi vào hoạt động khoảng 6 tháng. Sau đó, cứ khoảng 2 đến 3 tháng là ông Nghĩa "bay" ra Hà Nội, đến Cục ĐKVN để đưa tiền cho ông Hình và ông Hà, mỗi lần đưa 40-50 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Kon Tum) đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) có hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Ngọc Xuân (nguyên Chủ tịch UBND xã Măng Bút) trong việc ký xác nhận hộ khẩu thường trú trái quy định cho Phạm Ngọc Diễn (SN 1973, trú Nam Định) - người bị điều tra trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền 4,5 tỷ đồng. Đến đầu năm 2023, ông Xuân được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Kon Plông.

Đội QLTT số 2 (Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa) vừa kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trên Facebook về một quán cơm tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu “chặt chém” khi khách dùng cơm tại quán. Trước đó, trên Facebook đăng tải về một quán cơm tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu “chặt chém” khi khách dùng cơm tại quán. Tại thời điểm kiểm tra, do Giám đốc vắng mặt nên cơ sở không xuất xuất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ông H.V.T. (SN 1995, trú tại phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T. 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Lê Văn Kỷ (SN 1967) 12 năm tù; Võ Thị Trinh (SN 1963, vợ bị cáo Kỷ) 14 năm tù và con gái Lê Thị My Chi (SN 1992, cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 17 năm tù về các tội danh: “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”. Cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng Kỷ, Trinh và Chi đã dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Văn Vũ 1,3 tỷ đồng.

Ngay đầu ngày làm việc sáng 25/7, đại Viện kiểm sát đề nghị HĐXX cho quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trước khi luận tội. Viện kiểm sát hỏi bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC): “Đến hôm nay bị cáo đã nộp khắc phục được bao nhiêu tiền?” Nội dung này, ông Quyết cho hay "đã nộp khoảng 240 tỷ đồng". Ông Quyết trả lời, từ khi bị bắt, bị tạm giam tại Trại giam T16 Bộ Công an với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, ông được các điều tra viên, Viện kiểm sát lấy lời khai. Thông qua việc này ông biết mình phải khắc phục khoản tiền hơn 700 tỷ đồng.