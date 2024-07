Bản tin Hình sự: Truy tìm hung thủ sát hại người đàn ông trong con hẻm

TPO - TIN NÓNG ngày 23/7: Bị bắt vì chiếm đoạt gần 500 triệu chuyển khoản nhầm; Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà với vết thương ở cổ; Hé lộ nguyên nhân vụ hai nữ nhân viên massage bị trọng thương...

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tiến Lực (51 tuổi, trú phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, ông N. V. A (38 tuổi, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chuyển nhầm 3 lần tiền đến tài khoản cá nhân của Lực với tổng số tiền 484 triệu đồng. Biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng Lực không liên hệ với ngân hàng hay chính quyền địa phương để trả lại mà dùng hết số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong với vết thương trên cổ xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chiều ngày 21/7, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà trọ nằm trên đường Kênh T8, ấp 12, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Khi đến kiểm tra thì phát hiện ông H. (khoảng 50 tuổi) nằm bất động, trên cổ có vết thương, chảy máu và bà T. (khoảng 60 tuổi) đang ngồi bên cạnh gào khóc, cầu cứu. Qua kiểm tra, mọi người thấy ông H. đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Ngày 23/7, Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Tô Chí Hiếu (36 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng hung khí tấn công làm hai người bị thương xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là hai nữ nhân viên của tiệm massage nằm trên đường Song hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/7, tại 1 con hẻm trên đường Trần Văn Dư, phường An Xuân, người dân địa phương phát hiện ông Hồ Bá H. (SN 1980, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bị một đối tượng không rõ lai lịch dùng vật nhọn đâm tử vong tại chỗ nên gọi báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm hung thủ.

Công an thành phố Cao Lãnh đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Bình Dân (SN 1984, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức". Dân khai nhận mục đích quay phim ở các chùa trên địa bàn TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh là để đưa lên kênh Youtube. Kênh Youtube do Dân làm chủ tài khoản có trên 11.000 lượt đăng ký theo dõi. Qua kiểm tra, kênh Youtube này đăng tải nhiều video có nội dung sai sự thật, chia rẽ tôn giáo.

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Trần Văn Vũ (SN 1974, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành), Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây cùng các đối tượng liên quan về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Năm 2019, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện trái quy định trong quá trình lập 13 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.

Sáng 23/7, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến ngành đăng kiểm đã bắt đầu phần xét hỏi nhóm 28 bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR) và các bị cáo là đăng kiểm viên có liên quan. Bị cáo Trần Kỳ Hình chính là người đặt ra “chủ trương” làm trái quy định, nhận hối lộ, dẫn đến tiêu cực có hệ thống, để sau này người kế nhiệm Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục ĐKVN) đã “kế thừa và phát huy”.