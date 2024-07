Bản tin Hình sự: Khởi tố Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh

TPO - TIN NÓNG ngày 20/7: Thu giữ nhiều phong bì tiền của đối tượng giả danh Thượng tướng quân đội và ‘trợ lý’; Vụ tài xế xe 'hổ vồ' gây tai nạn 4 mẹ con tử vong: Khởi tố một giám đốc công ty; “Nữ quái” cầm đầu đường dây lô đề, mỗi ngày giao dịch gần nửa tỷ đồng...

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (thuộc BĐBP Quảng Ngãi) làm thủ tục cho 4 người xưng là cán bộ cấp cao của quân đội và công an ra đảo Lý Sơn để tham quan, du lịch. Trong đó một người mặc quân phục mang quân hàm thượng tướng, một người mặc quân phục mang quân hàm đại tá, hai người còn lại mặc thường phục. Qua quá trình làm việc, đấu tranh, tất cả 4 người này đều khai nhận đã giả danh cán bộ. Nhóm đối tượng này mang theo khoảng 197 triệu đồng và 3.802 USD, trong đó có cả tiền trong các phong bì.

Mở rộng điều tra vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con tử vong cách đây ít hôm tại xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố thêm Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - Giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng về hành vi "Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn" theo Điều 262 - BLHS. Tiệp giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương - tài xế xe "hổ vồ" sử dụng và xảy ra vụ tai nạn kể trên.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch 430 triệu đồng/ngày. Qua đó công an đã bắt giữ 17 đối tượng. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Oanh (SN 1983, trú tại thôn 6, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai). Để qua mặt lực lượng chức năng, Oanh đã tạo một hệ thống “chân rết” kín kẽ, hoạt động ở nhiều địa bàn và chỉ nhận bảng lô, đề qua mạng xã hội zalo, facebook, tin nhắn điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 42 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo hung khí như tuýp sắt, phóng lợn, di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn Tây, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện thấy lực lượng công an, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt giữ Phan Vinh Quang (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đây là nghi phạm dùng đá kính chắn gió ô tô của anh N.Đ.T. (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) gây xôn xao trên mạng xã hội. Thời điểm này, trong xe có anh T. cùng vợ, con nhưng may mắn không ai bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, anh T. phải thay kính chắn gió hết 14 triệu đồng và đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Nguyễn Kim Thoại - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ông Thoại, 3 bị can khác ở thị trấn Gia Bình cũng bị khởi tố cùng tội danh trên. Các bị can đều liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng, thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện xe ô tô tải BKS 29H-797.XX lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Phạm Hùng đi cầu Thăng Long có dấu hiệu chở quá trọng tải nên đã dừng xe, kiểm tra. Qua kiểm tra bằng phương pháp test nhanh và xét nghiệm máu cho kết quả lái xe V.Đ.T. (SN 1987, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) dương tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. V.Đ.T. khai nhận, có sử dụng ma túy tại nhà cách đây vài ngày.