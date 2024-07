“Nữ quái” cầm đầu đường dây lô đề, mỗi ngày giao dịch gần nửa tỷ đồng

TPO - Để qua mặt lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Oanh đã tạo một hệ thống “chân rết” kín kẽ, hoạt động nhiều khu vực ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và chỉ nhận bảng lô, đề qua zalo, facebook, tin nhắn điện thoại.

Ngày 20/7, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch 430 triệu đồng/ngày. Qua đó công an đã bắt giữ 17 đối tượng.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện trên địa bàn có một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số lượng giao dịch hàng ngày lớn. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Oanh (SN 1983, trú tại thôn 6, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai).

Để qua mặt lực lượng chức năng, Oanh đã tạo một hệ thống “chân rết” kín kẽ, hoạt động ở nhiều địa bàn và chỉ nhận bảng lô, đề qua mạng xã hội zalo, facebook, tin nhắn điện thoại.

Ngày 13/7, cơ quan công an đã đồng loạt bắt Nguyễn Thị Oanh cùng 16 đối tượng khác. Tại hiện trường, công an thu giữ 24 điện thoại di động, 286 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ sách liên quan. Bước đầu, công an chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 13/7/2024 là khoảng 430 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Oanh và các đối tượng trong đường dây đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã khởi tố 17 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.