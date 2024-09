Phá ổ nhóm đánh bạc khủng, thu giữ nhiều xe sang

TPO - Ngày 5/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì vừa phá một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến lớn xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Qua đó, công an bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ tang vật là nhiều xe sang, điện thoại đắt tiền.