Bản tin Hình sự: Quản lý 12 'công ty ma' để mua bán hóa đơn

TPO - TIN NÓNG ngày 15/9: Vây bắt hai đối tượng mang súng áp tải lượng ma tuý ‘khủng’ từ Lào về Việt Nam; Thanh niên ngáo đá dùng dao tấn công đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; Công an làm rõ nhóm đối tượng chặn đường 'xin đểu' học sinh ở Hà Nội...

Công an Quảng Bình phá thành công đường dây ma tuý “khủng” từ Lào về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, cùng 26kg ma tuý và 1 khẩu súng chuyên dụng. Để hình thành đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam, các đối tượng đã dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Whatap… tìm nguồn cung từ Lào, sau đó liên hệ mua hàng bằng cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam. Sau khi có ma tuý, các đối tượng móc nối bán lại cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tiêu thụ. Đường dây ma tuý này đa số sử dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch, thực hiện hoạt động phạm tội.

Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng Lộc có biểu hiện “ngáo đá”, gây mất an ninh trật tự nên lực lượng công an đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Lộc không hợp tác, dùng dao rượt đuổi, đâm trọng thương tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở rồi lấy mô tô chạy trốn.

Công an thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) và các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ và tiêu hủy gần 2 tấn nguyên liệu sản xuất bánh trung thu hết hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng ghi do nước ngoài sản xuất.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác minh làm rõ nhóm 3 đối tượng chặn đường "xin đểu" học sinh, xảy ra trên địa bàn, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. 2 học sinh trường THCS Tân Mai, Hoàng Mai đi học về thì bị 3 đối tượng trú tại Hà Nội đi trên 2 xe máy chặn đường hỏi "Có hút thuốc lá điện tử không, có tiền không, cho anh mấy chục". Khi 2 học sinh trả lời không có, các đối tượng lại yêu cầu cho xem vợt cầu lông mang theo. Lúc này, có người đi đường đến can thiệp nên các đối tượng bỏ đi.

Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đã làm rõ nhóm thiếu niên 15, 16 tuổi có hành vi mang theo dao kiếm phóng nhanh, lạch lách,hò hét gây rối trong đêm. Các đối tượng mang theo 1 con dao dạng kiếm và đề nghị: "Anh em chuẩn bị thêm đồ đi lượn đường”, và được cả nhóm đồng ý. Sau đó, các đối tượng lấy thêm tuýp sắt gắn dao, kiếm, điều khiển xe máy chở nhau đi lên thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Nhóm này điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi liên tục, gây tiếng ồn lớn trong khoảng 30 phút, sau đó giải tán và cất giấu hung khí.

Trong 37 năm qua, để che mắt lực lượng chức năng, Trần Xuân Dương, SN 1962 bị truy nã tội "Giết người" bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phốvà chuyển đến sinh sống tại tổ 16, Ấp 1 (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với vỏ bọc mới, mang họ tên là Phan Minh Quảng, SN 1965, quê quán tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, đối tượng là lao động tự do. Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an địa phương đã bắt giữ Trần Xuân Dương khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2015, Nguyễn Bích Thủy (SN 1962, trú tại Long Biên, Hà Nội) đã thuê và nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty và mua lại 8 công ty khác với giá 100 triệu đồng/công ty. Thực tế, các công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà Thủy sử dụng để phục vụ mục đích mua bán trái phép hóa đơn thu lời bất hợp pháp. 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng; bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng.