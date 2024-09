Bản tin Hình sự: Chủ quán cà phê bị đâm trọng thương trong lúc xô xát

TPO - TIN NÓNG ngày 14/9: Hà Nội: Bắt đối tượng cộm cán chuyên ép người dân xây nhà mua vật liệu xây dựng; Bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng ở chợ Phan Thiết sau 3 giờ truy xét; Công an thông tin vụ việc ủng hộ 10.000 đồng ghi nội dung 'Tap the ae rap xiec trung uong ung ho'...

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Thế Tĩnh (SN 1985, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tĩnh có 2 tiền án về các tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Đối tượng dựng lán bằng thùng container cũ, chuyên bán sơn và vật liệu xây dựng. Tĩnh chủ động tìm đến những công trình mà chủ nhà không phải là người địa phương, đặt vấn đề yêu cầu phải mua sơn, thạch cao, nếu không sẽ đe dọa yêu cầu nộp 5 - 10 triệu đồng gọi là tiền "công trông coi".

Chị L (SN 1988, trú tại Hà Đông, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì thông báo thẻ căn cước của con gái chị bị lỗi, chưa đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư. Đối tượng hướng dẫn chị L cài đặt phần mềm Bộ Công an “giả mạo” để chỉnh sửa. Sau khi cài đặt xong, chị L phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 500 triệu đồng. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cướp tiệm vàng ở chợ Phan Thiết. Trước đó, một đối tượng đeo khẩu trang đến tiệm vàng Phúc Mai (nằm bên trong chợ Phan Thiết, khu phố 2, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết) hỏi mua vàng và đề nghị được xem một chiếc lắc vàng (trọng lượng khoảng 7,3 chỉ vàng 18K). Sau khi mang vào tay, lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng là chị N.T.N.N. (41 tuổi, trú tại phường Phú Tài, TP. Phan Thiết), đối tượng đã bỏ chạy mang theo chiếc lắc trên tay.

TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Tuấn Anh (SN 1996, ngụ huyện Yên Định, Thanh Hóa) quản lý, điều hành hoạt động kho chuối của Công ty TNHH chuối Gia Huy Phát về tội “Tham ô tài sản”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh 20 năm tù. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 10/2020 – 8/2022, Trịnh Tuấn Anh đã lấy 116 tấn chuối tại kho bán được hơn 929 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó bị cáo chỉ báo về công ty bán hơn 61 tấn, qua đó chiếm đoạt 428 triệu đồng...

Phòng An ninh Chính trị, nội bộ - Công an TP Hà Nội đã xác minh và mời anh N.M.Đ (SN 2003) là sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội đến làm việc liên quan đến số tiền 10 nghìn đồng ủng hộ ghi nội dung "tap the ae rap xiec trung uong ung ho". Đ tường trình: từ năm 2022, Đ với một số bạn học có lập 1 nhóm chat trên messenger với tên gọi “Rạp xiếc trung ương” nhằm mục đích học tập và không liên quan gì đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Khi có thông báo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, Đ đã tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung như trên mà không nói với ai.

Công an huyện Đan Phượng phát hiện, tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Mai" đã đăng tải video với nội dung “Trung Châu- Đan Phượng vỡ đê rồi nha mn. Cầu mong tất cả bình an”, thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây tâm lý sợ hãi, bất an cho nhiều người dân. Xác minh nhanh, Công an huyện Đan Phượng đã làm rõ N.T.M.P, trú tại xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ là người đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên. Làm việc với cơ quan Công an, P thừa nhận đã đăng tải bài viết, nhưng không kiểm chứng tính xác thực của thông tin việc vỡ đê tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Với hành vi trên, chị P. bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại quán cà phê thuộc xã Hòa Khánh Nam, khiến 1 người đi đâm trọng thương. Đồng thời tạm giữ đối tượng có biệt danh Lưu Vong (SN 1980) để lấy lời khai làm rõ. Nạn nhân là anh Văn Công (chủ quán cà phê). Trước đó, giữa đối tượng và anh L. (cha của anh Công) xảy ra mâu thuẫn, đối tượng cầm hung khí xông vào đánh anh L. Lúc này, thấy cha bị đánh, anh Công đã xông vào tấn công đối tượng thì bị đối tượng dùng hung khí truy đuổi đâm nhiều nhát vào người anh Công. Đối tượng lấy thêm con dao bầu ra định tấn công tiếp thì mọi người xung quanh can ngăn.