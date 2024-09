Bản tin Hình sự: Dùng clip 'nóng' để ép bạn gái đưa tiền tiêu xài

TPO - TIN NÓNG ngày 11/9: Công an vào cuộc vụ ngôi mộ bị trộm hài cốt, đòi chuộc 5 tỷ đồng; Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 3,8 tỷ của khách hàng; Mua sổ đỏ giả trên mạng mang lừa tiền tỷ của người dân...

Ngày 10/9, chị H.T.L. (SN 1989, trú tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) tới Công an xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương trình báo vụ việc khoảng 5h sáng cùng ngày, một đối tượng lạ nhắn tin cho chị với nội dung chuẩn bị cho đối tượng 5 tỷ nếu không sẽ không thấy hài cốt của bố chồng chị và không được báo công an. Công an xã Quảng Lộc cùng gia đình chị L. đến nghĩa trang thôn Triều Công kiểm tra thì thấy phần mộ đã bị đào bới. Được biết, chị L. quê xã Quảng Lưu lấy chồng ở xã Quảng Lộc. Gia đình chị L. chủ yếu sinh sống bên xã Quảng Lưu và có kinh doanh vật liệu xây dựng.

TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Lực (SN 1977, trú xã Trần Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau) 15 năm tù về tội “giết người”. Theo cáo trạng, ông Lực thường xuyên ghen tuông vì nghi ngờ vợ là bà T. (SN 1980) không chung thủy. Có lần bà T. bỏ nhà đi, ông Lực liền cho rằng vợ bỏ đi sống với người khác. Sau cuộc nhậu, vợ chồng ông Lực xảy ra cự cãi. Ông Lực dùng tay đánh nhiều cái vào người vợ. Bực tức, bà T. đã dùng dao chém gây thương tích cho chồng. Sau đó, ông Lực giật được dao trong tay vợ nên chém lại nhiều nhát vào bà T., làm vợ bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Chu Lai (SN 1994, trú tại Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), nguyên là cán bộ tín dụng một ngân hàng có chi nhánh tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Từ năm 2020 đến 2024, Chu Lai lợi dụng, vay mượn tiền của các cá nhân để thực hiện đảo nợ cho khách hàng, song chiếm đoạt sử dụng riêng, gây thiệt hại trên 3,8 tỷ đồng.

Ngày 10/9, anh Trần X.S. (SN 1989) và Nguyễn Đ. (chưa rõ năm sinh, trú tại TP Đông Hà) cùng đến dự đám cưới nằm trên đường Bà Triệu ở phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Giữa anh S. và Đ. xảy ra mâu thuẫn nên anh S. dùng tay tát vào mặt Đ. Bực tức, Đ. chạy ra quầy tạp hóa gần đám cưới, mua con dao Thái Lan rồi quay lại tìm anh S. và dùng dao đâm một nhát vào cổ nạn nhân. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, song anh S. đã tử vong.

TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hưng (SN 1991, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo hồ sơ, Hưng hành nghề buôn bán phế liệu. Để có tiền tiêu xài và đánh bạc qua mạng, Hưng đã “nổ” với mọi người rằng mình có thể làm các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa tiền của nhiều bị hại.

Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vừa phát hiện tài khoản Facebook “Song An hải sản” của bà H. (trú tại thôn 3, Liên Hòa, Quảng Yên) đăng tải nội dung về việc ‘Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau’. Qua điều tra, Công an xác định, việc đưa nội dung thông tin về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn TP Cẩm Phả là sai sự thật. Bà Đ.T.H thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngọc (SN 2005, ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Nạn nhân là chị T.T.A ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa. Ngọc quen chị T.T.A qua mạng xã hội, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Quá trình quen nhau, Ngọc đều dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người. Mỗi khi cần tiền tiêu xài, Ngọc lại dùng chính những clip “nóng” để đe dọa bạn gái sẽ công khai những clip này trên mạng xã hội buộc T.A phải đưa tiền. Chỉ tính từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, Ngọc liên tục sử dụng những clip “nóng”, nhạy cảm của 2 người gửi cho người thân trong gia đình T.A.