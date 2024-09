Triệu tập người tung tin 'Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau'

TPO - Chủ tài khoản Facebook 'Song An hải sản' thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai, gây hoang mang dư luận.

Ngày 11/9, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vừa phát hiện tài khoản Facebook “Song An hải sản” của bà Đ.T.H, trú tại thôn 3, Liên Hòa, Quảng Yên, có đăng tải nội dung nói về việc ‘Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau’. Bài đăng nhận được 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Qua điều tra, Công an TP Cẩm Phả xác định, việc đưa nội dung thông tin trên facebook “Song An hải sản” về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn TP Cẩm Phả là sai sự thật.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Đ.T.H thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.