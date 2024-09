Bản tin Hình sự: Công an bác thông tin nữ sinh lớp 8 nghi bị bắt cóc

TPO - TIN NÓNG ngày 10/9: Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an lừa bán xe thanh lý giá rẻ; Cựu vụ trưởng lừa Chủ tịch Tân Hoàng Minh 80 tỷ đồng bị đề nghị mức án 20 năm tù; Viện kiểm sát nêu quan điểm xử lý cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây mại dâm cao cấp...

Công an quận Tân Phú (TPHCM) phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn giả danh công an để lừa bán xe thanh lý giá rẻ. Các đối tượng lừa đảo đăng tải hình ảnh minh họa, nội dung bán xe thanh lý giá rẻ lên các trang mạng, hội nhóm trên Facebook, Zalo... để tiếp cận những người ham giá rẻ. Khi có người liên lạc, kẻ gian sẽ xưng là cán bộ đang công tác tại Đội CSGT phụ trách quản lý kho xe và đang làm thủ tục thanh lý xe vi phạm. Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng hẹn bị hại đến Cơ quan công an nói chuyện và yêu cầu đặt tiền cọc để làm thủ tục thanh lý... rồi chiếm đoạt.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc) mức án 20 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Viện kiểm sát, sau khi lừa Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chuyển 80 tỷ đồng tiền cọc mua dự án Đảo Núi Cuống (ở tỉnh Quảng Ninh), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc Nguyễn Sỹ Tá, đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Phúc - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ để điều tra về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Công an TP. Cần Thơ nhận được đơn tố giác của công dân về việc ông Phúc cùng kế toán trưởng, nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh của công ty có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, trong việc hạch toán và sử dụng tiền của Nhà nước không đúng quy định. Tổng số tiền bị tố cáo vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử bị cáo cáo Vỏ Thị Mỷ Hạnh (27 tuổi, cựu tiếp viên hàng không hãng VNA), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên nội dung và mức án phạt HĐXX TAND TPHCM đã tuyên trước đó đối với bị cáo. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Vỏ Thị Mỷ Hạnh kháng cáo nêu một số nội dung để xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo không có cơ sở để chứng minh. Trong khi đó, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM là đúng người, đúng tội.

Công an thành phố Sầm Sơn nhận được tin báo của người dân về việc tại một số tuyến đường Nguyễn Du, Bà Triệu, Lê Lợi thuộc địa bàn các phường Bắc Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn có một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy che biển số, mang theo dao, vỏ chai bia, gạch đá…Khi gặp người dân hoặc thanh niên đang ăn nhậu ở vỉa hè thì vào cà khịa, đánh nhau khiến 1 người bị thương và gây mất an ninh trật tự. Công an thành phố Sầm Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng trong nhóm thanh niên.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Việt Nam (SN 1980), nhân viên khám bệnh, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Từ năm 2021 đến 2023, Nam đã cấu kết với một số nhân viên, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế mà thực tế người bệnh không sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt thuốc Bảo hiểm y tế của bệnh nhân. Số thuốc này các đối tượng đem bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) thông tin về việc một số trang mạng đưa tin cháu Lê N.L.A. (SN 2011, học sinh lớp 8) mất tích, nghi bị bắt cóc sau khi đến trường là không chính xác. Quá trình xác minh cháu A. đang học trường THCS. Trong hai ngày 26 và 27/8, học sinh toàn trường tập trung để được xếp lớp học, lao động, vệ sinh trường lớp đầu năm theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Cháu A. có mặt tại trường cùng các bạn. Tuy nhiên, ngày 28/8, cháu A. đã không đến và nhà trường đã thông tin với gia đình. Cháu A. kể lại, đã vào mạng tìm kiếm việc làm. Sau đó, cháu A. tự đón xe taxi đến tỉnh An Giang theo sự chỉ dẫn của người có nhu cầu tuyển dụng.