Bản tin Hình sự: Cướp hơn 400 tờ vé số, rồi phi tang ra suối sau khi so kết quả

TPO - TIN NÓNG ngày 7/9: Nghịch tử đánh cha, cướp tiền để mua xe máy; Cán bộ địa chính ‘biến’ đất của dân thành của người quen rồi đem cầm cố; Sửa kết luận giám định giúp bị cáo hoãn thi hành án và được đặc xá...

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) về tội “Cướp tài sản”. Sau khi uống rượu về, Hiệp điều khiển xe mô tô đến nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1957, trú cùng thôn) yêu cầu đưa số tiền 7 triệu đồng để mua xe mô tô. Bực tức khi ông Thọ nói không có tiền nên Hiệp đã chửi bới, sau đó lấy 1 con dao bầu, lưỡi dao bằng kim loại đánh nhiều phát vào khuỷu tay trái khiến nạn nhân bị gãy tay.

Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (38 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời gian làm công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường tại UBND xã Bình Thành, Tân tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân nhưng không thực hiện theo quy định, mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng đất trên lại cho người quen.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đức Hùng (sinh năm 1960, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội giả mạo trong công tác. Bị can Hùng khi phạm tội là Giám định viên, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Sơn La. Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Vụ 6 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hùng có hành vi sửa, làm giả bản kết luận giám định để bị cáo Đỗ Văn Trường được hoãn thi hành án hình sự 2 lần và được đặc xá.

Toà án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xét xử đối với 3 đối tượng chặn xe, hành hung tài xế trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó, Hồ Văn Trường bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tạo 7 tháng tù giam, Trần Mạnh Cường 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Tạo điều khiển xe ô tô đuổi theo xe ô tô đầu kéo, đến Km215+763 đoạn thuộc địa phận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên thì 2 xe dừng lại. Lúc này, Trường cầm gậy bóng chày bằng sắt cùng Tạo, Cường đi về phía xe ô tô đầu kéo đỗ trên đường cao tốc. Khi đến nơi, Trường trèo lên xe ô tô đầu kéo gây gổ với lái xe ô tô đầu kéo, có hành vi dùng gậy tấn công lái xe đầu kéo.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Toàn (trú tại TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng súng bắn 2 người thương vong. Đinh Văn Toàn (làm nghề bốc vác cá) mâu thuẫn với một số người buôn bán ở chợ cá Hóa An (TP Biên Hoà) nên giữa các bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn. Toàn bỏ đi, tuy nhiên sau đó cầm một khẩu súng quay lại và tiếp tục cự cãi với những người mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Toàn đã nổ súng khiến vợ chồng ông M.V.A. và bà Đ.T.T. bị thương.

Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân của Bí thư để mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo còn giả giọng nói giống như giọng của Bí thư Thành ủy khiến người thân lúc đầu phân vân nhưng họ nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên không nghe theo và trình báo cơ quan công an.

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thuận Thảo (SN 1980, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Bà D. (SN 1962, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) chống gậy, đứng bán vé số trước số nhà 169 đường Y Jút, lúc này, Thảo điều khiển xe máy đến giả vờ hỏi mua vé số rồi giật phăng tập vé số gồm 430 tờ trên tay nạn nhân. Bà D. cố giữ tập vé số nên bị té xuống đường. Thảo mang tập vé số về nhà một người thân ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột ngồi dò kết quả nhưng không trúng nên đã ném xuống một con suối cạnh nhà.