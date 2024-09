Bản tin Hình sự: Bắt hai đối tượng 'nổ' có nhiều quan hệ để lừa tiền 'chạy án'

TPO - TIN NÓNG ngày 6/9: Con gái ông Trần Quí Thanh được đề nghị giảm án; Tuyên án giám đốc cùng 17 đồng phạm làm giả hồ sơ đưa người xuất cảnh qua Canada; Lý do cựu trưởng phòng thuộc Ban quản lý KTT Dung Quất bị khởi tố...

TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Trần Quí Thanh (SN 1953, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (SN 1981, con gái ông Trần Quí Thanh) và kháng cáo của những người liên quan khác trong vụ án, đối với bản án sơ thẩm mà HĐXX TAND TPHCM tuyên ngày 25/4 vừa qua. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, bị cáo Trần Uyên Phương đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo này. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định giảm án cho bà Phương từ mức án 4 năm tù của án sơ thẩm, xuống còn 3 năm 3 tháng tù; còn ông Trần Quí Thanh bị tuyên y án 8 năm tù.

TAND TP. Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 18 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”. Trong đó có 17 bị cáo phạm 2 tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”. Cụ thể, Phùng Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao 8 năm tù, 17 bị cáo khác lĩnh mức án 2 đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Phạm Thanh Nhất chịu mức án 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc do Đinh Lê Lai (40 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku) cầm đầu. Trước đó, Công an TP.Pleiku phối hợp kiểm tra tại nhà của ông Ngô Đức Sơn (SN 1976, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) và bắt quả tang nhiều đối tượng nam nữ tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 300 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 3 xe máy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi cư trú đối với Trần Minh Khôi - nguyên Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các (KCN) Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ. Cũng liên quan đến vụ “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa - Phó trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và ông Trần Thạnh Nam - Phó trưởng Phòng quản lý TN&MT về hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp bắt thành công đối tượng trốn truy nã nhiều năm nay tại tỉnh Bến Tre là Nguyễn Hữu Nghĩa (30 tuổi, trú phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Sau nhiều năm, Công an TP Đà Lạt phát hiện Nghĩa đã lên tàu tại cảng cá Ba Tri (mới), tỉnh Bến Tre ra biển đi đánh cá. Đến ngày 4/9/2024, tổ công tác Công an TP Đà Lạt cùng Đồn Biên Phòng Hàm Luông và Công an thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri) đã tiếp cận, bắt giữ Nghĩa.

Chiều 5/9, người dân báo tin về việc xảy ra mâu thuẫn giữa Ma Công Văn (SN 1981) và vợ cùng trú tại thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Sau đó, anh V.V.K. (SN 1970 là tổ phó tổ bảo vệ, trật tự thôn Trung Sơn) cùng hai thành viên trong tổ hòa giải đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong quá trình hòa giải, Ma Công Văn bất ngờ dùng dao tấn công anh V.V.K. Mặc dù được các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh V.V.K. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) tiếp nhận tố giác của ông N.N.B (SN 1966, trú huyện Quế Sơn) về việc ông bị 2 đối tượng nhận tiền chạy án giúp cho con trai ông (tên là T) phạm tội đánh bạc được tại ngoại, trắng án và chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng. Qua điều tra xác định Võ Tấn Phi (SN 1980) chủ động gặp ông B để hỏi thăm tình hình T bị bắt và giới thiệu “anh Nguyễn Thụy Kha (SN 1984, cùng trú TP Đà Nẵng) có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng giúp cho T được tại ngoại và trắng án”. Ông B liên hệ với Kha thỏa thuận việc “chạy án” với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi Kha và Phi nhận được tiền từ ông B sử dụng vào mục đích cá nhân.