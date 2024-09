Bắt tạm giam 33 bị can liên quan vụ đánh bạc trong căn nhà gỗ ở TP.Pleiku

TPO - Công an TP.Pleiku, Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc trong căn nhà gỗ do Đinh Lê Lai cầm đầu.

Ngày 6/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc do Đinh Lê Lai (40 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku) cầm đầu. Trước đó, chiều 25/8, Công an TP.Pleiku phối hợp kiểm tra tại nhà của ông Ngô Đức Sơn (SN 1976, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) và bắt quả tang nhiều đối tượng nam nữ tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 300 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 3 xe máy. Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Đinh Lê Lai đứng ra tổ chức. Con bạc chủ yếu ở tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh thành khác. Để kịp thời động viên các lực lượng có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.Pleiku đã ký quyết định số 3232 khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an TP.Pleiku và 16 cá nhân. Phần thưởng kèm theo 10 triệu đồng cho tập thể và 700.000 đồng cho mỗi cá nhân. Tiền Lê