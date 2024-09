Bản tin Hình sự: Gã thợ điện 'mượn' xe máy của chủ nhà rồi biệt tích 23 năm

TPO - TIN NÓNG ngày 3/9: Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang; Tạm giữ lái xe gây tai nạn khiến cụ bà nhặt rác tử vong; Bắt hai người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản...

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng là Lim Jian Wing (SN 1997, quốc tịch Malaysia) và Wang RuiJie (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc). Hai đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin sau đó chiếm đoạt tài khoản để mua điện thoại, máy tính... rồi bán lại lấy tiền mặt.

Công an TP Lai Châu phối hợp Công an xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, nhóm Sùng A S (16 tuổi) trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu xảy ra đụng độ với nhóm người do Phàn Cao Guẩn (20 tuổi) cầm đầu. Những thanh niên này đã sử dụng hung khí như dao phóng lợn, gậy sắt và vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm người của Phàn Cao Guẩn đã tấn công bằng dao và gậy sắt khiến các thành viên trong nhóm đối thủ thương vong.

Công an TP Bắc Giang tạm giữ hình sự Trần Xuân Hùng (SN 1983, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hùng lái xe ô tô BKS 98A-250.XX chở vợ và chị họ đi ăn sáng. Sau đó đi đến số nhà 102 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi để mua đồ về làm bánh sinh nhật. Lúc này, bà N.T.T đi đến trước cửa số nhà 101 đường Thánh Thiên và ngồi xuống vị trí sát vỉa hè để nhặt phế liệu. Do không chú ý quan sát xe Hùng đã đâm vào bà T. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa dẫn giải tàu BV5491TS vận chuyển khối lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc về đến cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo lời khai của thuyền trưởng, trên tàu BV5491TS đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm...

Anh N.V.A cho Nguyễn Văn Huy (29 tuổi, ngụ Bình Dương) mượn xe máy đi chơi. Tuy nhiên, Huy gọi điện về báo với anh A. rằng xe đã bị Cảnh sát giao thông giữ lại vì vi phạm luật giao thông. Huy nói không có tiền đóng phạt nên anh A. đã chuyển khoản số tiền 1 triệu đồng để đóng phạt, lấy xe về. Sau khi đã chuyển tiền nhưng không thấy Huy về và liên lạc không được nên đã báo công an. Huy khai đã mang xe máy của bạn đi cầm cố với số tiền 6,5 triệu đồng sau đó dùng tiền mua ma túy và thuê nhà nghỉ nguyên tuần.

Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét nơi ở của bà Phạm Hồng Thuận - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang do có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài qua nhiều năm, nhưng bà Phạm Hồng Thuận không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018.

Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạm giữ Lê Đình Hùng (hay Nguyễn Phi Hùng, SN 1975, quê Thanh Hóa) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi sửa điện cho một nhà dân, Hùng mượn xe máy của chủ nhà đi mua vật liệu và bỏ lên xe khách về Thanh Hóa sử dụng. Sau khi về quê Hùng đã đổi tên khai sinh từ Nguyễn Phi Hùng sang Lê Đình Hùng và lấy chiếc xe máy chiếm đoạt được để sử dụng. Sau nhiều năm xe máy hư, Hùng đem bán phế liệu. Thời gian gần đây qua công tác nắm địa bàn, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hùng đang trốn lệnh truy nã tại địa phương nên vận động ra đầu thú.