Bản tin Hình sự: Bắt thành viên tổ chức phản động, khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Khoảng hai tuần trở lại đây, thông tin được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội về việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam được hưởng đặc xá, trở về nhà đúng dịp lễ 2/9. Thông tin này đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Bà Hằng đang chấp hành án, thời gian còn lại khoảng 3 tháng, 24 ngày. Bà Hằng được đề xuất giảm 24 ngày và đang chấp hành án, chưa trở về nhà vào dịp lễ 2/9 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Xuân(46 tuổi, trú xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ) án tử hình tội “Giết người”. Cáo buộc thể hiện, tháng 9/2022, Xuân và chị Q. (35 tuổi, người cùng huyện) có quan hệ tình cảm. Thời gian yêu nhau, đối tượng cho chị Q. vay hơn 10 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Nổi cơn ghen sau cuộc ân ái, Nguyễn Hữu Xuân nảy sinh ý đồ đâm "cảnh cáo" nhưng khi gặp tình nhân và tình địch từ trong nhà đi ra, bị cáo dùng dao đâm tình nhân tử vong, tình địch trọng thương.

Ngày 30/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, BS Nguyễn Trọng Phương, Trưởng tua trực khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khoa đã tiếp nhận 2 trường hợp là cặp vợ chồng (người vợ 41 tuổi, chồng 37 tuổi) bị bắn bằng súng ở Đồng Nai chuyển đến. Trước đó, cả hai đã được bệnh viện địa phương sơ cứu. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, tuy nhiên tiên lượng của cả hai đều nặng, người chồng có nguy cơ tử vong rất cao.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Trong khoảng 5 tháng, thông qua mạng xã hội các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã cổ phiếu trên, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng.

Công an huyện Tân Sơn nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị X (SN 1963, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn) nhận được cuộc gọi của các đối tượng mạo danh cán bộ Công an, yêu cầu chuyển số tiền 200 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Sơn đã có mặt tại nhà ở của bà Nguyễn Thị X để xác minh thông tin vụ việc. Cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Sơn đã nhanh chóng có mặt tại nhà ở của bà X để xác minh sự việc, tuyên truyền, giải thích và ngăn chặn việc bà Xuân chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng (SN 1958, trú tại Nam Định) là thành viên tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Hoàng biết đến tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ suý chủ trương đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Kết quả điều tra xác định, ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.