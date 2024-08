Bản tin Hình sự: Cháu sát hại ông rồi đưa thi thể ra vườn phi tang

TPO - TIN NÓNG ngày 29/8: Tạm giữ tài xế xe tải cán người đi xe máy tử vong; Bắt nhóm lừa bán 'thiên thạch', chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Hà Nội: Bắt thêm một nhóm cướp biển số xe máy để khoe 'chiến tích' lên mạng...

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Minh Tân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, TP Biên Hòa) để làm rõ vụ việc. Camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vụ việc chiếc xe tải sau khi va chạm với người đi xe máy thì dừng lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển cán qua người nạn nhân.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng cùng ngụ huyện Hồng Ngự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan lừa bán “đá thiên thạch”. Nhóm 5 đối tượng cùng ngụ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tung tin giả có thiên thạch muốn bán, sau đó lừa chiếm đoạt 2 tỷ đồng của một phụ nữ ở Bình Định.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Đắc Miền (SN 2000, quê Thái Bình) án 16 năm tù; Trần Đình Thuận (SN 1994, quê Hưng Yên) 13 năm tù; Vũ Văn Long (SN 1995, quê Thái Nguyên) 15 năm tù và Đỗ Đức Anh Hiệp (SN 2000, quê Phú Thọ) 8 năm tù cùng tội “Cướp tài sản”. Cơ quan tố tụng xác định, do cần tiền ăn tiêu, Miền rủ Thuận và Long lên mạng tìm người bán USD, hẹn gặp rồi cướp.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trẻ em do Cao Thị Thu Phương (41 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 16 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, có 3 bị can bị khởi tố cùng lúc 2 tội danh trên.

CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Lê Tuấn H., Hoàng Tiến Ph., Lý Triệu Y., Bùi Nguyễn Hoàng L., Hoàng Anh T. về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng khai nhận các thành viên nhóm hầu hết là bạn bè quen biết nhau ở địa phương và một số quen qua mạng xã hội... Nhóm này bàn bạc mang theo 1 kiếm, 1 dao nhằm mục đích chặn người đi đường, chém phần nhựa gắn biển số mang về chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Người dân phát hiện ông Lý Tài A. (SN 1966, trú tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) chết tại phía sau nhà cháu nội L.T.Th. (SN 2011, trú tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai). Qua đấu tranh, Th. đã khai nhận vào khoảng 14h chiều 27/8, ông A. đến nhà Th. và nhờ Th. và em gái của Th. là Ng. (SN 2015) đấm lưng giúp. Bực tức, Th. dùng búa và gậy đập nhiều phát vào đầu khiến ông A. tử vong tại chỗ. Sau đó, Th. đã kéo thi thể ông A. ra sau nhà và cuốn chăn che giấu rồi bỏ nhà đi đến chiều tối 28/8 mới quay về nhà.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990, trú tại Số 19 ngõ 50 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), là đối tượng đánh cháu bé trước sảnh chung cư New Horizon, số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động... Tức tối thấy con bị bạn đánh trong lúc chơi đá bóng, Đạt chở con đến và đánh đập cháu M. (12 tuổi) một cách dã man. Điều đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, mặc dù được cơ quan công an vận động nhưng phải 10 ngày sau Đạt mới đến trình diện.