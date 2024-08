Bản tin Hình sự: Bị đánh tử vong vì mâu thuẫn với nhóm người ở quán karaoke

TPO - TIN NÓNG ngày 26/8: Cựu thẩm phán đòi tiền tỷ để cho thắng kiện bị phạt 15 năm tù; Điều tra nghi vấn bé gái lớp 8 bị cha dượng xâm hại đến mang thai; NSND Xuân Bắc bị kẻ xấu mạo danh để lừa đảo...

Ngày 26/8, tại phiên toà sơ thẩm diễn ra ở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Đình Sớm (nguyên thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) 15 năm tù vì tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Võ Đình Sớm đặt vấn đề với nguyên đơn muốn xử thắng kiện phải đưa 1,5 tỉ đồng, đồng thời giới thiệu nguyên đơn nơi mượn tiền để đưa trước 500 triệu đồng. Thẩm phán này được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông P.A.T (trú phường Yên Thế, TP.Pleiku), bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phòng khám Sản của Trung tâm Y tế TP. Pleiku (Gia Lai), chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra việc nữ học sinh lớp 8 có thai khoảng 15-16 tuần, nghi bị cha dượng xâm hại. Tại phòng khám, em T nói rằng nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Em T rất hoang mang khi biết tin, khóc liên tục. “Khi mẹ cháu T gọi điện cho chồng, người này cũng thừa nhận hành vi xâm hại bé”, một bác sĩ khoa Sản nói.

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Thị Hoài (SN 1989), đều trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 3 đối tượng thừa nhận việc sử dụng thiết bị ghi âm và ghi hình siêu nhỏ, mua từ các trang web bán hàng trực tuyến. Sau đó, liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp và cán bộ làm việc tại các cơ quan Nhà nước để cài bẫy, thu thập hình ảnh và sau đó khống chế, đe dọa buộc các bị hại phải đưa tiền.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Trung (SN 1993, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, Trung điều khiển xe máy trên đường liên xã thuộc thôn Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Khi đi đến đoạn ngã năm, Trung phóng nhanh, không giảm tốc độ đâm vào xe máy do ông N.D.H (63 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) điều khiển. Hậu quả là ông H bị đa chấn thương, tổn hại 99% sức khỏe.

Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã phát đi cảnh báo nhằm bảo vệ người dân trong bối cảnh các phương thức lừa đảo mạo danh ngày càng tinh vi và phổ biến. Mới đây, một thông tin giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung NSND Xuân Bắc có một “cú bắt tay lịch sử” trị giá 2 triệu USD với một tỷ phú. Nội dung bài viết thông báo việc ký kết hợp đồng thành công và việc đưa vào Việt Nam 5.000 mã giảm giá nước hoa Tomford, tạo nên "cơn sốt" nước hoa trên toàn quốc.

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý sai phạm tại quán bar “núp bóng” cơ sở kinh doanh ăn uống tại tổ 28, khu Phước Hải (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở BC BIA đang hoạt động và mở nhạc lớn phục vụ hàng chục thanh niên nam, nữ ăn, uống rượu bia, nhảy múa... Test nhanh 40 trường hợp là nhân viên và thực khách, lực lượng chức năng xác định 1 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, vừa vận động Lê Văn Minh (SN 1988, trú đường Đặng Tất, phường Hương Vinh, TP. Huế) - đối tượng bị truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, ra đầu thú. Minh mượn xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 75A - 312.68 trị giá 540 triệu đồng của anh Nguyễn Văn P. (trú phường Tây Lộc, TP. Huế). Minh mang xe đi cầm cố cho anh Tôn Thất L. (trú xã Hương Thọ, TP. Huế) với số tiền 40 triệu đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ lấy lời khai của nhiều người liên quan và tạm giữ 3 thanh niên để điều tra vụ án "Giết người", xảy ra tại phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ). Đêm 25/8, anh T.M.H. (SN 2001, quê Đồng Nai) cùng bạn đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên. Khi cả 2 về đến ngã ba Dương Văn Mạnh - Bình Giã, 2 người bị nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó trong quán karaoke chặn đánh. Hậu quả anh H. bị đánh tử vong tại chỗ, bạn anh H. bị thương nặng.