Bản tin Hình sự: Nhà riêng 'thần bài poker' bị trộm đột nhập lấy tiền, vàng, đồng hồ Rolex

TPO - TIN NÓNG ngày 24/8: Thuê người 'dằn mặt‘ tiểu thương cảng cá vì mâu thuẫn mua bán; Nhà riêng 'thần bài poker' bị trộm đột nhập lấy tiền, vàng, đồng hồ Rolex; Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu...

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đó có Huỳnh Hữu Kha (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Kha thừa nhận do có mâu thuẫn với bà H. (62 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá), ông T. bán cá tại khu cảng cá Tắc Cậu trong việc mua bán cá nên đã nhờ đối tượng khác đến kiếm chuyện nhằm dằn mặt, gây thương tích cho nạn nhân. Xong việc, Kha trả tiền công cho đối tượng 2 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Lan Hương (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu (tỉnh Hà Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Năm 2022 - 2023, bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Liên quan đến vụ tài xế điều khiển xe khách đâm CSGT rồi bỏ chạy tại huyện Gia Lộc (Hải Dương), ngày 24/8, Công an huyện Gia Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Công (SN 1973, nơi thường trú khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã triệu tập hai nhóm nam, nữ hỗn chiến trong đêm, khiến hai người bị thương tích để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tại quán nhậu tại quán 24H, trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố 7, phường 3, TP Tây Ninh, hai nhóm thanh niên cho rằng đã nhìn đểu nhau. Sau trở về nhà một nhóm đối tượng mang theo mã tấu, điều khiển 4 xe mô tô đến quán gặp nhóm của Tân để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, cả hai nhóm dùng vỏ chai bia hỗn chiến. Vụ việc khiến 2 người bị chém liên tiếp vào người gây thương tích.

Công an TP Phan Thiết tiếp nhận tin báo về việc nhà ông N.V.M (SN 1952, trú tại phường Đức Long, TP Phan Thiết) bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm 200 triệu đồng tiền Việt Nam, 8.000 USD, 3 đồng hồ hiệu Rolex, 1 nhẫn, 1 dây chuyền vàng và trang sức có giá trị khác, ước tính tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an bắt giữ Đinh Chí Vũ (SN 1983, trú tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam). Ông M. là người Mỹ gốc Việt, được mệnh danh là "thần bài poker", từng được tạp chí Card Player Magazine vinh danh với bình chọn là một trong 10 poker giỏi nhất thế giới và đoạt danh hiệu "The Master".

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp dây cáp điện rồi mang bán phế liệu gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Bọn chúng thường lựa chọn các mặt bằng có ít hộ gia đình sinh sống và vắng người qua lại, không có camera giám sát…. Sau đó lợi dụng trời tối sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi phạm tội.

Người dân sống gần Nhà văn hóa Sinh Viên (đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh) nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng giữa L. (SN 2005) và ông T. (khoảng 60 tuổi). Một lúc sau mọi người thấy ông T. vừa la hét cầu cứu vừa ôm vết thương bỏ chạy, được một đoạn thì gục xuống. L. cũng bỏ chạy khỏi hiện trường và ném hung khí đi. Người dân và dân phòng gần đó đã đuổi theo khống chế được L. giao cho Công an phường.