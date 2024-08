Bản tin Hình sự: Bàn giao đối tượng vi phạm nồng độ cồn, lăng mạ tổ công tác

TPO - TIN NÓNG ngày 22/8: Hà Nội: Điều tra vụ bé trai bị người đàn ông đánh tới tấp tại sân chung cư; Lời khai của nhóm đối tượng chặn đường, cướp biển số xe máy ở Hà Nội; Người tự xưng 'đại đức Thích Tâm Phúc’ xin giảm nhẹ hình phạt...

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông hành hung trẻ em tại sân nội khu của chung cư New Horizon, địa chỉ tại số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc bé trai bị người đàn ông đánh gây thương tích trước sảnh chung cư New Horizon. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm trẻ chơi bóng.

TAND huyện Củ Chi (TPHCM) nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là 'Thích Tâm Phúc', 40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Bị cáo Nguyễn Minh Phúc bị TAND huyện Củ Chi phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Nguyễn Minh Phúc phúc chấp hành 8 năm tù.

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thâm (SN 1956, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, anh Nguyễn Văn Nh. (trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk), phát hiện vườn cây sầu riêng của gia đình mình bị cắt bỏ 368 quả sầu riêng non nên đã trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Krông Búk xác định đối tượng gây ra vụ việc là Huỳnh Thị Thâm.

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ và mở rộng điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Bùi Minh Trọng (44 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành). Cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Trọng có hành vi hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với một số chủ ghe đánh bắt cá, tôm trên dọc tuyến sông Thị Vải (thuộc địa bàn xã Phước Thái, huyện Long Thành). Qua đấu tranh bước đầu, Bùi Minh Trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ánh Hồng (50 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Thị Kiều Hoa (38 tuổi) về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, chiều 7/8, các trinh sát ập vào tiệm cắt tóc trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) do bà Hồng làm chủ và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở lầu 2, lầu 3.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) ra thông báo truy tìm bị hại liên quan trong vụ án “Hủy hoại tài sản” là xe máy xảy ra tại tiệm sửa xe Văn Minh do Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ. Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phát hiện một số tiệm sửa xe trên quốc lộ 1 có dấu hiệu làm ăn bất chính nên đã mật phục theo dõi. Cơ quan công an bắt quả tang ông Cường đang thực hiện hành vi “Hủy hoại tài sản” bằng thủ đoạn dùng một vật nhọn đâm thủng ruột xe, dùng kìm bẻ phá làm hư hỏng lốp xe.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng (có độ tuổi từ 14-18) để điều tra về hành vi cướp tài sản và 1 đối tượng về hành vi che giấu tội phạm. Do thích phô trương và thị uy với nhóm thanh niên khác ở huyện Hoài Đức, Quốc Oai... N.M.T (SN 2006) bàn bạc với nhóm bạn mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường, khi thấy thanh niên nào "ngứa mắt" sẽ chặn đánh, "chặt" biển số xe.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ, bàn giao tài xế T.T.H. (49 tuổi, trú tại quận Ba Đình) cho Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) để điều tra, làm rõ sau khi người này có hành vi lăng mạ tổ công tác. Trước đó, tối 21/8, tổ công tác phát hiện tài xế H. điều khiển xe máy mang BKS 29BA-046.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,009 miligam/lít khí thở. Khi làm việc với tổ công tác, tài xế H. có hành vi chửi bới, đòi giấy tờ và giật khẩu trang của một cán bộ công an...