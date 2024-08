Khởi tố một phụ nữ cắt phá vườn sầu riêng của người khác vì mâu thuẫn mua bán đất

TPO - Một phụ nữ ở Đắk Lắk dùng liềm cắt bỏ quả sầu riêng non của người khác vì mâu thuẫn trong việc mua bán đất rẫy.

Ngày 22/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thâm (SN 1956, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 24/5, anh Nguyễn Văn Nh. (trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk), phát hiện vườn cây sầu riêng của gia đình mình bị cắt bỏ 368 quả sầu riêng non nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Krông Búk xác định đối tượng gây ra vụ việc là Huỳnh Thị Thâm.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua bán đất rẫy với ông Nguyễn Văn H. (SN 1956, cùng trú xã Ea Sin), bố ruột anh Nh. Do đó, lợi dụng lúc trời tối, thời tiết mưa to, vườn sầu riêng của gia đình anh Nh. không có người qua lại, đối tượng Thâm đã dùng liềm cắt bỏ quả sầu riêng non. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là 41 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy an ninh trật tự trên địa bàn.