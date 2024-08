Bản tin Hình sự: Nhân viên truy cập vào hệ thống để làm giả đơn hàng để chiếm đoạt tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 19/8: Giả làm thầy chuyên 'bùa ngải' để lừa tiền, vàng của nhiều người; Gây án vì bị bạn nhậu đấm vào mặt; Bán người yêu qua biên giới với giá 90 triệu đồng...

Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Uông Huy Hoàng (SN 1987, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi lợi dụng vấn đề tâm linh để lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản. Hoàng không có các khả năng “làm bùa”, “giải trừ bùa ngải", "xem bói", nhưng thông qua mạng xã hội, đối tượng thu thập một số chiêu trò cách làm lễ tâm linh, mua các tài khoản Facebook “ảo” ở trên mạng, sau đó Hoàng vào các hội nhóm “giải trừ bùa ngải - tâm linh” để tìm các “con mồi” là những người có nhu cầu “làm bùa ngải” hay “giải trừ bùa ngải”. Đến nay, Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 70 bị với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Y Diệu Niê (24 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Y Ly Niê (27 tuổi, trú cùng xã). Sau cuộc nhậu, Y Diệu đến chỗ Y Ly đang nằm ngủ rồi ngồi lên người và gọi Y Ly dậy nhậu tiếp. Bực tức vì bị quấy rầy giấc ngủ nên Y Ly dùng tay đấm 1 cái vào mặt Y Diệu. Sau đó, Y Diệu bỏ về nhà mình lấy 1 con dao dài khoảng 20cm để đánh Y Ly trả thù. Sau khi quay lại, Y Diệu đã lao đến đâm 2 nhát dao vào vùng bụng và đùi của Y Ly.

Liên quan đến vụ việc nhiều cư dân chung cư 6th Element (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị quấy rầy sau khi bị tung số điện thoại lên trang web sex, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết đã nắm được thông tin và đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ. Trong một diễn biến liên quan, một nạn nhân đã giao nộp cho cơ quan công an một chiếc điện thoại được cho có chứa hình ảnh của bà bị "chế" vào các thân thể hở hang... Theo nạn nhân, những số điện thoại bị tung lên các trang web đen đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (Toàn bộ tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi...

Năm 2015, Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú tại Nghệ An) có quan hệ tình cảm với Chích Thị Th. (SN 1999, trú huyện Kỳ Sơn). Do hoàn cảnh khó khăn nên Th. ngỏ ý nhờ Hương tìm giúp việc làm để kiếm tiền. Sau đó, Hương bắt xe khách đưa Th. và một cô gái khác ra Quảng Ninh giao cho người phụ nữ tên Lý. Theo thỏa thuận trước đó, Hương được Lý trả 180 triệu đồng tiền công. Sau khi đi sang Trung Quốc, Th. và bạn bị Lý bán làm vợ cho 2 người đàn ông bản địa. Tại đây, cả 2 bị ép phải sinh con cho chồng. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Cụt Khăm Hương 8 năm tù, buộc phải bồi thường cho mỗi bị hại 90 triệu đồng.

TAND TPHCM phát thông báo cho biết, đơn vị này hiện đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 531/2024/TLST-HS ngày 12/7/2024 đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo quy định tại các Điều 174; Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", TAND TPHCM tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của nhiều công ty...

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị N.T.Q. (38 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng con gái ngồi ăn cơm ở phòng trọ trong hẻm thuộc khu phố Tân Long (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì bị chồng là ông Mai Văn Huy (39 tuổi, quê Lâm Đồng) dùng dao chém liên tiếp vào người. Nạn nhân ngã gục xuống và tử vong tại chỗ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, kịp thời ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát. Nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú tại địa phương). Sau thời gian tuyên truyền, vận động và thuyết phục, Sơn đã buông dao, lực lượng Cảnh sát 113 đưa Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ Phạm Thế Hùng (SN 1993, trú tại Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hùng nảy sinh ý định truy cập vào máy tính của công ty để xem thông tin các đơn hàng có giá trị cao với mục đích lấy thông tin đơn hàng đó rồi làm giả đơn hàng đó để tự bản thân giao cho khách hàng rồi chiếm đoạt tiền. Điển hình, Hùng theo dõi đơn hàng vận chuyển của công ty là điện thoại Samsung Galaxy S24+ trị giá hơn 18 triệu đồng. Sau đó, đối tượng làm giả đơn hàng này và thay vào đó là cục sạc dự phòng mang đi giao nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.