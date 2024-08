Bản tin Hình sự: Phá đường dây làm giả CCCD đưa lao động vào khu công nghiệp

TPO - TIN NÓNG ngày 16/8: Bắt đối tượng dùng súng giả cướp tài sản; Khởi tố đối tượng ở Đắk Lắk có hành vi phá hoại chính sách đoàn kết; Facebooker Trần Minh Lợi bị phạt tù vì xúc phạm Chánh án huyện Cư Kuin...

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Đỗ Quốc Thịnh (29 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Chị T.T.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trình báo với Công an huyện Long Thành về việc bị 1 đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa, khống chế để cướp một điện thoại di động iPhone 11 Promax, khi chị T. đang ở trong ki ốt tại ấp 1, xã An Phước (huyện Long Thành). Khi bắt giữ đối tượng, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng giả đối tượng sử dụng để đi gây án.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét nơi ở đối với Y Pŏ Mlô (63 tuổi, trú tại Buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Thông qua các tài khoản Facebook, Y Pŏ Mlô liên lạc, nhận thông tin chỉ đạo của các đối tượng Fulro đang ở Thái Lan. Sau đó, Y Pŏ đã có những hành vi tuyên truyền xuyên tạc lại cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) tạm giữ hình sự nhóm 6 đối tượng có súng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Các đối tượng sử dụng vỏ máy công suất lớn, di chuyển trên các tuyến sông địa bàn các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển trộm ca-nô, vỏ máy, máy nổ của người dân. Ngoài ra, các đối tượng đột nhập nhà ven sông trộm tài sản, khống chế ngư dân đi đánh bắt vào ban đêm để cướp máy nổ, điện thoại, ngư lưới cụ...

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bao biển thuộc khu 5, phường Hà Tu, Tổ công tác của Công an thành phố Hạ Long phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy cầm theo xà beng. Nghi vấn đây là nhóm đối tượng chuyên cậy nắp cống nên tổ công tác đã kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở công an làm việc. Đối tượng Hoàng Tuấn Cường - một nghi phạm cho biết, mỗi lần nhóm lấy ít nhất là 3 cái nắp cống, lần gần đây nhất là 6 cái; bán ở khu 1, Hà Khánh với giá 220 ngàn đồng/cái. Nhóm có 3 người rủ nhau đi lấy trộm cả 3 đều là nhân viên bảo vệ của một công ty trên địa bàn.

TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Lợi (56 tuổi, trú huyện Cư Kuin) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Facebooker Trần Minh Lợi bị phạt tù vì xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có Chánh án huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Trước đó, ông Trần Minh Lợi từng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan về hành vi cướp tài sản. Tại khu vực cầu vượt đường sắt thuộc địa phận thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh, anh N.V.M (SN 1998, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một nhóm 4 người đi trên 2 xe máy, bịt mặt, mang theo hung khí dao bầu hàn tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh áp sát từ phía sau. Nhóm này đã đánh gây thương tích và cướp tài sản của anh M. gồm xe mô tô, điện thoại di động, tiền mặt… Hậu quả, anh M bị thương tích và bị chiếm đoạt tài sản, giá trị khoảng 23 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) vừa triệt phá đường dây làm giả CCCD đưa lao động không đủ điều kiện vào làm việc tại khu công nghiệp. Các đối tượng khai nhận làm giả CCCD cho người dự tuyển lao động dưới 18 tuổi để giới thiệu vào làm việc tại các xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất. Sau đó cắt từ lương của người lao động số tiền là 2.000đồng/giờ làm việc/lao động để thu lợi. Trong thời gian hoạt động khoảng 2 tháng, các đối tượng đã đưa hàng trăm người lao động không đủ điều kiện về độ tuổi vào làm việc tại Khu công nghiệp Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.