Bản tin Hình sự: Cựu chủ tịch xã bị bắt vì lan truyền thông tin phân lô, bán nền nhằm chiếm đoạt tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 15/8: Bắt gã đàn ông dùng clip nóng đe dọa làm người tình trẻ tự vẫn; Bắt tạm giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ; Cảnh sát truy tìm 'hotgirl' Đắk Lắk bị tố lừa đảo...

Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã bắt giam bị can Đỗ Văn Long (SN 1984, ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) để điều tra về hành vi “Bức tử”. Long đã có gia đình, nhưng lén lút quan hệ tình cảm với chị L. (20 tuổi, ở cùng xã Cà Ná). Long kiểm soát mối quan hệ, buộc L. phải làm theo các yêu cầu của mình và không cho phép quan hệ tình cảm với người khác. Khi biết chị L. có tình cảm với người khác và muốn chấm dứt mối quan hệ, Long nhiều lần đe dọa tung clip “riêng tư”, dọa sẽ chém, giết khiến chị L. không chịu nổi áp lực nên đã treo cổ tự tử.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trịnh Tiến Dũng (36 tuổi, quê Kiên Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Dũng điều khiển xe tải xuống dốc cầu Phú Mỹ phát hiện bình hơi thắng của xe bị nổ khiến phương tiện này mất kiểm soát, rồi lao về trước, tông liên hoàn vào 2 xe container và 5 ô tô khác đang chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, 3 ô tô bị cháy rụi, các phương tiện còn lại bị hư hỏng nặng, một nữ công nhân bị thương, một số nạn nhân khác bị kẹt lại hiện trường.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở TP Phổ Yên liên quan đến 34 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Tang vật thu giữ gồm 37,18g ma túy tổng hợp (loại Ketamine, MDMA, ma túy đá và hồng phiến); thu giữ nhiều vật chứng để sử dụng ma túy như: Loa, đĩa sứ, tờ tiền Việt, cân điện tử, đèn nháy…Qua qua test nhanh xác định có 26/34 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Trong số này có nhiều nam, nữ ở độ tuổi vị thành niên.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Đinh Thị Thanh Huyền (sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Lý do, Huyền bị một vợ chồng ở TP Buôn Ma Thuột tố giác về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng kể từ ngày 13/8- 8/10 để phục vụ việc kiểm tra, xác minh vụ việc. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định truy tìm đối tượng Huyền để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) ban hành kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong trên địa bàn vào tháng 3/2024. Trong đó, M. (SN 2008, trú tại Long Biên) bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích", còn K. (em trai M.) là đồng phạm. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội, K. hơn 11 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. CQĐT đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của K. để phối hợp quản lý, giáo dục. Đối với ông T. (bố M. và K.) cơ quan điều tra đã làm rõ không đồng phạm với hai con trong việc gây thương tích cho nạn nhân.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã có kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động đối với Đài Phát thành Truyền hình Sóc Trăng. Cơ quan thanh tra chỉ ra một số sai phạm như: Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ chưa đảm bảo quy định với 17 trường hợp; chưa thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với 39/39 viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng theo đề án vị trí việc làm vượt số lượng 10 trường hợp…

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thu Phượng (56 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, bà Phượng đã lợi dụng vị trí công tác khi còn đương chức để lan truyền thông tin về việc phân lô, bán nền trong khu vực Chà Là, xã Trần Phán... tổng số tiền bà Phượng đã chiếm đoạt từ các nạn nhân lên tới hơn 700 triệu đồng.