Bắt nhóm bảo vệ gây ra hàng loạt vụ trộm nắp cống trên đường bao biển

TPO - Nắp cống trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh) liên tục bị mất cắp. Sau một thời gian kiên trì mật phục, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên gây ra những vụ trộm cắp này.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/8/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bao biển thuộc khu 5, phường Hà Tu, Tổ công tác của Công an thành phố Hạ Long phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy cầm theo xà beng. Nghi vấn đây là nhóm đối tượng chuyên cậy nắp cống nên tổ công tác đã kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở công an làm việc.

Các đối tượng khai tên là Hoàng Tuấn Cường (SN 1997, trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long) và Phạm Đức Tâm (SN 2002, trú tại xã Lương Mông, Ba Chẽ) đang cùng nhau trộm nắp cống để bán kiếm lời. Trong nhóm còn một đối tượng nữa tên Nguyễn Anh Huy (SN 2004, trú tại thành phố Móng Cái).

Đối tượng Hoàng Tuấn Cường cho biết, mỗi lần nhóm lấy ít nhất là 3 cái nắp cống, lần gần đây nhất là 6 cái; bán ở khu 1, Hà Khánh với giá 220 ngàn đồng/cái. Nhóm có 3 người rủ nhau đi lấy trộm cả 3 đều là nhân viên bảo vệ của một công ty trên địa bàn.

Theo Thượng tá Trịnh Văn Thuyết - Phó Trưởng Công an thành phố Hạ Long, các đối tượng rất tinh vi, mặc đồng phục bảo vệ tiến hành trộm cắp ở khu vực từ khoảng 2-3 giờ sáng. Lợi dụng người đi đường vắng vẻ chúng dùng xà cầy để bật nắp cống và chúng tiêu thụ bằng cách đập vỡ nắp cống bằng gang đi tiêu thụ tại cơ sở thu mua sắt vụn tại Hà Khánh.

Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã 10 lần thực hiện hành vi trộm cắp và lấy đi 40 nắp cống. Toàn bộ nắp cống này được các đối tượng bán cho điểm thu mua sắt vụn của Đặng Thị Phước tại tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Theo chủ cơ sở thu mua sắt vụn cho biết các đối tượng mặc quần áo bảo vệ và cho biết bản thân trông coi ở các dự án, những đồ vụn vặt là do thu gom tại các công trường để bán. Để thuyết phục chủ cơ sở thu mua sắt vụn, nhóm đối tượng còn xuất trình thẻ bảo vệ với đầy đủ thông tin về nhân thân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định có hay không hành vi tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có của chủ cơ sở thu mua sắt vụn; đồng thời khuyến cáo các cơ sở này tuyệt đối không tiêu thụ, thu mua những đồ vật nghi vấn; phối hợp, thông báo cho lực lượng công an để xử lý kịp thời.