Khởi tố kẻ trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 đem bán ve chai

TPO - Nguyễn Văn Thái lấy trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 trị giá hơn 11 triệu đồng rồi đem bán ve chai với giá 1,1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 20/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý hành vi "trộm cắp tài sản". Thái là nghi phạm trộm hàng chục nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Theo điều tra, trong một lần lên cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với TP Thủ Đức chơi, Thái thấy nắp cống bằng kim loại có thể nhấc lên được, do không có việc làm nên Thái nảy sinh ý định và trộm cắp các nắp cống này đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, khoảng 4h sáng 3/5, Thái đem theo bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu và giật các nắp chắn rác (hình tròn, nặng 4,2kg) bỏ vào bao. Trộm được tài sản, Thái đem bán cho một tiệm ve chai, tổng cộng 70kg với giá 700.000 đồng.

Ngày 5/5, Thái tiếp tục lên cầu lấy trộm thêm nhiều nắp cống rồi đem bán cho một người thu mua ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh với giá 400.000 đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực và xác định Thái là nghi phạm nên mời lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Thái đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Công an, Thái đã lấy trộm 32 nắp cống trị giá hơn 11 triệu đồng. Thái từng có 4 tiền án, tiền sự về tội "trộm cắp tài sản". Riêng những người mua nắp cống của Thái do không biết là tài sản trộm cắp nên Công an không xử lý.