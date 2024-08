Bản tin Hình sự: Rủ nhóm bạn mang kiếm đi đánh nhau vì bạn gái bị trêu chọc

TPO - TIN NÓNG ngày 21/8: Bắt một trưởng phòng thuộc Sở Công thương Lai Châu về tội danh 'Nhận hối lộ'; Bỏ nhà đi, bé gái 14 tuổi bị các 'chú' dụ dỗ sử dụng ma túy; Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người, cựu trung tá bị khởi tố...

Công an tỉnh Lai Châu tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hinh (SN 1981) - Trưởng phòng, Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ. Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo Sở Công thương, chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN đã có nhiều sai phạm và trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do Trần Văn Huy - kỹ sư Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát (Hưng Yên) đưa để “đơn giản” việc tập huấn, thi.

Công an phường Hải Hòa và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Móng Cái phối hợp kiểm tra phòng 403 nhà nghỉ Thế Phúc tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái phát hiện Hoàng Thanh Tuyền (SN 1985) và Nguyễn Thành Sơn (SN 1993, cùng trú tại TP Móng Cái) có hành vi tổ chức cho cháu Nguyễn Khánh B (SN 2010, trú tại Quảng Ninh) sử dụng ma túy “đá” và Ketamine. B. học đến lớp 7 thì bị nhà trường buộc thôi học vì nhiều lần vi phạm kỷ luật do đánh nhau, sử dụng thuốc lá điện tử. Do mâu thuẫn với gia đình nên B đã bỏ nhà, đi theo các “chú” ra thành phố Móng Cái và bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 21/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang. Ba bị cáo gồm Nguyễn Văn Lành (nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang); Hà Tấn Bình Đẳng (nguyên Trưởng Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng thuộc CDC Hậu Giang) và Huỳnh Thị Hồng Đoan (nguyên Trưởng Khoa Dược, Vật tư y tế thuộc CDC Hậu Giang). Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX quyết định tuyên miễn hình phạt cho các bị cáo Lành, Đẳng và Đoan.

Dự kiến sáng 30/8, TAND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), đánh trọng thương cháu L.G.K, thương tích 12%. Trước đó, gia đình nạn nhân đã có đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại bản án 2 năm tù cho hưởng án treo đối với bị cáo, vì họ cho rằng bản án chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Tại khu vực đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP Móng Cái, người dân phát hiện một người đàn ông người Trung Quốc có hành vi sử dụng tiền Nhân dân tệ giả để giao dịch đổi tiền Việt Nam, đồng thời người dân giao nộp 22 tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ nghi giả của đối tượng cho cơ quan công an. Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Công an phường Trần Phú tiến hành xác minh, truy xét, phát hiện và giữ được 2 đối tượng người Trung Quốc đang đi trên đường tại khu vực ngã tư đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế khởi tố bị can đối với Trần Nam Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, TT-Huế) do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người. Trước đó, ông Trần Nam Trung mang quân hàm trung tá từng công tác tại Công an thị xã Hương Trà với chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp. Trần Nam Trung điều khiển ô tô con gây tai nạn làm 1 người chết, nhiều người bị thương. Chiếc ô tô con do Trung điều khiển bị bẹp rúm.

Ngày 21/8, TAND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Hương (còn gọi là “cô đồng bổ cau”, SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS. Tuy nhiên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy, vụ án còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ thêm nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tức tối vì bạn gái bị trêu chọc, Nguyễn Danh Tiền (SN 2008, trú tại Quảng Tái, Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) rủ nhóm bạn mang theo kiếm, "phóng lợn" điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và hò hét, gây mất trật tự công cộng. Khi phát hiện "đối thủ" đang ở quán nước, Tiền và nhóm bạn đã phi xe đến, đứng chửi bới, thách thức, gây gổ. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 đối tượng để xác minh, xử lý.