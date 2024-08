Tạm giữ tài xế xe tải cán người đi xe máy tử vong

TPO - Camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vụ việc chiếc xe tải sau khi va chạm với người đi xe máy thì dừng lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển cán qua người nạn nhân.

Ngày 29/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Minh Tân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, TP Biên Hòa) để làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 28/8, xe tải biển số 71H-012.25 do tài xế Tân điều khiển di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến cây xăng V.N. trên quốc lộ 51, thuộc địa bàn phường Phước Tân, TP Biên Hòa, xe tải do tài xế Đ.M.T. điều khiển va chạm với xe máy biển số 83P2-936.91 do anh T.H.D. (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều bên phải. Hậu quả cú va chạm khiến anh T.H.D. tử vong tại chỗ.

Theo clip ghi lại từ 1 camera hành trình của người dân, chiếc xe tải nói trên sau khi va chạm với người đi xe máy thì dừng lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển vào cây xăng, cán qua người nạn nhân.

Ngay khi nhận được thông tin, chiều 28/8, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua các thông tin, hình ảnh ban đầu cho thấy, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.