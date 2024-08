Hồi chuông cảnh báo từ vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại dốc cầu Phú Mỹ

TP - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức, TPHCM) ngày 8/8 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông qua cây cầu này.

Cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn (nối quận 7 với TP Thủ Đức, TPHCM) được đưa vào khai thác từ năm 2009. Công trình nằm trên trục Vành đai 2 TPHCM, kết nối giao thông giữa khu vực phía nam TPHCM, các tỉnh thành miền Tây Nam bộ với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, công trình cũng có vai trò kết nối giao thông giữa các khu công nghiệp, khu chế xuất ở quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh với các cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện gia tăng, khiến áp lực giao thông qua cầu Phú Mỹ ngày càng lớn. Mật độ phương tiện lưu thông qua cầu hiện được Sở GTVT TPHCM ghi nhận vào khoảng 30.000 xe/ngày. Hiện nay, chỉ cần những sự cố giao thông nhỏ trên cầu như xe gặp sự cố, chết máy, va quẹt… cũng đủ khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Thực tế, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, nhiều tài xế điều khiển phương tiện qua cầu Phú Mỹ đều cảm thấy bất an vì có nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi cũng đã đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng lưu thông không đúng tốc độ cho phép, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định trên cầu Phú Mỹ. Về giải pháp công trình, Sở GTVT sẽ nghiên cứu triển khai đầu tư mở rộng mặt đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy) để đảm bảo khả năng thoát xe nhanh, tránh tình trạng ùn ứ giao thông trên cầu”- đại diện Sở GTVT TPHCM.

“Cầu cao, độ dốc lớn, xe tải nặng, xe container siêu trường, siêu trọng di chuyển rất nhiều. Cá nhân tôi điều khiển ô tô con khi đi cùng với các loại xe này trên cầu luôn cảm thấy rất ngán ngại vì khi đổ dốc, các xe thường khó giữ được khoảng cách an toàn. Lúc đó, tôi có cảm giác sự an toàn và sinh mạng của mình không còn nằm trong tay mình nữa mà phụ thuộc vào các phương tiện khác”- tài xế Huỳnh Ngọc Quý (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) chia sẻ.

Theo Tiến sĩ khoa học - KTS Ngô Viết Nam Sơn (chuyên gia đô thị), cầu Phú Mỹ có tĩnh không thông thuyền là 49m, vì tĩnh không cao nên cầu có độ dốc lớn. Tuy nhiên, điều này là tất yếu để đáp ứng yêu cầu phát triển vận tải đường thủy trên sông Sài Gòn. “Theo tôi, với cầu có độ dốc cao, để đảm bảo khoảng cách an toàn của các phương tiện, cơ quan chức năng chuyên môn cần phải nghiên cứu giảm tốc độ lưu thông xuống ít nhất 40km/h và tăng khả năng thông hành ở hai bên đầu cầu phía quận 7 và TP Thủ Đức”- ông Sơn nói.

Giải pháp

Thông tin với PV, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, Ban đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như độ dốc, mặt đường, sau khi đánh giá sẽ có những giải pháp phù hợp. “Các đơn vị cần tổ chức giao thông như đặt biển báo và giới hạn lại tốc độ, quy định rõ khoảng cách an toàn khi lưu thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Chúng tôi cũng đã đề xuất lắp đặt camera ở khu vực để giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm an toàn giao thông”- ông Lợi thông tin.

Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết Sở đã đề nghị Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phú Mỹ (nhà đầu tư dự án cầu Phú Mỹ) tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường cầu Phú Mỹ, đặc biệt là đoạn đường xuống cầu, lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo như đi chậm, đoạn thường xuyên kiểm tra tốc độ, chú ý quan sát…

Về tổ chức giao thông, bố trí 2 làn đường sát tim cầu dành cho các loại xe ô tô lưu thông; 1 làn đường bên phải sát lan can cầu cho xe 2 bánh lưu thông. Tốc độ tối đa cho phép là 40km/h đối với ô tô tải, xe container và 60km/h đối với ô tô con, ô tô khách.