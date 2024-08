Đưa CSGT về phường xã, số vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng giảm hẳn

TPO - Công an TP. Đà Nẵng vừa tổ chức đánh giá kết quả của kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gắn với mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã”.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, sau 20 ngày tổ chức mô hình CSGT phụ trách phường, xã, Công an TP đã lắng nghe, trao đổi những kết quả cũng như khó khăn để tháo gỡ, tiếp tục phát triển mô hình mạnh mẽ hơn, đạt nhiều kết quả hơn.

Trước đó, từ ngày 15/7/2024, Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gắn với việc thực hiện mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã.

Theo đánh giá của Công an TP. Đà Nẵng, sau khi triển khai tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn thành phố được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Trên địa bàn, không để xảy ra đua xe trái phép, 100% vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Công an các đơn vị, địa phương từ thành phố đến cấp xã, phường đã tham mưu Ban an toàn giao thông các cấp chỉ đạo, huy động các lực lượng có liên quan tham gia hỗ trợ hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị...

Lực lượng CSGT toàn TP. Đà Nẵng cũng đã phát hiện, lập biên bản hơn 9.600 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hơn 6.000 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 8,6 tỷ đồng. Đồng thời, đã tạm giữ hơn 1.390 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 990 trường hợp.

Việc triển khai thực hiện mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã gắn với đợt cao điểm trên địa bàn thành phố đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp lãnh đạo, nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao về các giải pháp mới, đột phá, sáng tạo của Công an TP.

Qua thời gian triển khai thực hiện 36/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, xây dựng văn hóa tham gia giao thông ngay tại cơ sở được đẩy mạnh. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại địa bàn cơ sở được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo bao quát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường, xã. Kết quả phát hiện và xử lý vi phạm của Công an cấp xã tăng hơn 15% so với thời gian trước liền kề.

Lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm và 6 mục tiêu của mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã” để triển khai hiệu quả, thực chất công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn trong thời gian tới.

Đồng thời, sẽ tham mưu Chủ tịch UBND TP kiện toàn Ban an toàn giao thông cấp xã để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa bàn cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Nếu việc này triển khai, Đà Nẵng sẽ là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện kiện toàn 100% Ban an toàn giao thông cấp xã.

Cùng với đó, Công an TP. Đà Nẵng sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phạm vi và tần suất hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn với việc thực hiện mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã". Đồng thời, phối hợp Sở GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng, phòng GD&ĐT các quận huyện triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ngay từ đầu năm học 2024-2025...