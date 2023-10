Ô tô tải hết kiểm định, tài xế tông văng xe CSGT để bỏ chạy

TPO - Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phương tiện đã ra hiệu lệnh yêu cầu Đặng Ngọc Dũng dừng xe tải để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng này đã tông vào xe CSGT rồi lái xe bỏ chạy.

Tối 7/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lấy lời khai đối tượng Đặng Ngọc Dũng (SN 1971, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là tài xế xe tải BKS 43C-035.29 có hành vi chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào chiều tối 7/10, Dũng điều khiển xe tải BKS 43C-035.29 trên đường Hoàng Kế Viêm. Lúc này, Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phương tiện đã ra hiệu lệnh yêu cầu Dũng dừng xe tải để kiểm tra.

Tuy nhiên, Dũng đã không chấp hành hiệu lệnh, mà đâm vào xe tuần tra của CSGT, rồi tăng ga bỏ trốn sự truy đuổi của tổ nghiệp vụ qua nhiều tuyến đường.

Khi chạy đến đường Đỗ Bá, lực lượng CSGT đã khéo léo dồn và áp sát xe vi phạm vào bãi đậu xe của một đơn vị dạy lái xe để khống chế đối tượng. Lúc này Dũng nhảy ra khỏi xe và chui xuống gầm xe để trốn nhưng đã bị lực lượng CSGT khống chế và đưa về Công an phường Mỹ An để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đặng Ngọc Dũng khai nhận bỏ chạy là do xe tải đã hết thời hạn lưu hành, nên muốn trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng CSGT.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.