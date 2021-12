Đội trưởng CSGT bị xe tông tử nạn khi làm nhiệm vụ

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, đội trưởng CSGT huyện Châu Thành (tỉnh Long An) bị đối tượng điều khiển xe máy tông tử vong.

Trưa 28/12, thượng tá Mai Thành Lục - Trưởng công an huyện Châu Thành (Long An) xác nhận, trung tá Dương Minh Thuần, đội trưởng CSGT huyện này đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) do chấn thương nặng ở vùng đầu. "Trung tá Thuần bị thanh niên đi xe máy tông vào khi đang thi hành công vụ", thượng tá Lục nói.

Khoảng 21h ngày 23/12, tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông do trung tá Thuần, đội trưởng CSGT chỉ huy kiểm tra khu vực trung tâm huyện Châu Thành.

Khi qua khu vực thị trấn Tầm Vu, bất ngờ từ bên trong con hẻm nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao lao nhanh ra lộ.

Do khoảng cách gần, phương tiện đâm thẳng vào mô tô chuyên dụng CSGT của trung tá Thuần. Cú va chạm làm đội trưởng văng khỏi xe, đập đầu xuống đường chấn thương nặng.

3 ngày nằm bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.